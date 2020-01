Johnson vs. Trump : Die Ironie des Brexits

Eigentlich sollten die britisch-amerikanischen Beziehungen nach dem Brexit enger werden. Doch Boris Johnson legt sich gleich an drei Fronten mit dem amerikanischen Präsidenten Trump an – und bleibt auf Linie mit Berlin und Paris.

Zu den Ironien des britischen Abschieds aus der EU gehört diese: Je näher der Brexit kommt, desto mehr lehnt sich die Regierung in strategischen Fragen an die großen Hauptstädte Europas an. Das bringt sie immer stärker in Konflikt mit den Vereinigten Staaten, zu denen das Verhältnis durch den Brexit doch eigentlich enger werden sollte.

Gleich an drei Fronten hat sich Premierminister Boris Johnson mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump angelegt: Zur Iranpolitik und dem Umgang mit dem chinesischen Konzern Huawei sind nun Differenzen über die Besteuerung der amerikanischen Internetkonzerne gekommen. Johnson will, ähnlich wie andere Regierungschefs der EU, Unternehmen wie Google und Facebook stärker zur Kasse bitten.

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos führte das zu einem angespannten Austausch zwischen dem britischen Schatzkanzler Sajid Javid und seinem amerikanischen Amtskollegen Steven Mnuchin. Nachdem Javid den Plan erläutert hatte, eine zweiprozentige Abgabe auf digitale Verkäufe im Königreich zu erheben und von einer „angemessenen Steuer“ sprach, drohte Mnuchin noch an Ort und Stelle mit höheren Einfuhrzöllen für die britische Autoindustrie, die ein Fünftel der Produktion nach Amerika exportiert.

London bleibt an der Seite von Paris und Berlin

Mit derselben Drohung war London (wie auch Paris und Berlin) schon in der Iranpolitik konfrontiert worden. Ob die Sorge vor höheren Zöllen dazu beitrug, dass die E3 (Frankreich, Großbritannien und Deutschland) schließlich den Streitschlichtungsmechanismus des Abkommens in Kraft setzte, ist unklar. Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer versicherte kürzlich in London, dass die Entscheidung unabhängig von Trumps Drohung gefallen sei; sie sei „richtig“ gewesen. Johnson ging noch einen Schritt weiter, als er sagte, dass der Vertrag mit Iran nur durch einem „Trump-Deal“ ersetzt werden könne. Zumindest die Europäer interpretieren das nicht als Zugehen auf Washington, sondern als Festhalten am Status Quo: So lange Trump kein eigenes Abkommen mit Teheran abgeschlossen hat, bleibt London an der Seite von Paris und Berlin.

Drohungen aus Amerika begleiten die Regierung Johnson nicht zuletzt bei ihrer (seit längerem aufgeschobenen) Entscheidung, ob Huawei am Aufbau des britischen 5G-Netzes beteiligt wird. Schon vor Monaten hatte Washington durchblicken lassen, dass ein Zuschlag für den chinesischen Konzern die geheimdienstliche Zusammenarbeit mit London gefährden könne. Zur Zeit wird erwartet, dass das Nationale Sicherheitskabinett Huawei in der kommenden Woche zumindest eingeschränkt entgegen kommt. Die Rede ist von einer Genehmigung, die nicht den „Kern“ des Kommunikationsnetzes berührt.

Johnsons Konfliktbereitschaft erstaunt vor allem jene, die im Premierminister einen „britischen Trump“ gesehen haben. Trump hatte sich ja nicht nur für den Brexit ausgesprochen und Johnson im Wahlkampf gelobt – er unterstützte auch eines der Hauptargumente der Austrittsbefürworter: dass der Brexit einen umfassenden bilateralen Freihandelsvertrag mit Amerika ermöglicht. Nun wachsen die Sorgen in London, dass die drei Streitthemen die Verhandlungen belasten könnten.

Noch wird frohlockt. Im Kabinett wurde unlängst sogar überlegt, die Verhandlungen mit Washington gleichzeitig mit der zweiten Phase der Brüsseler Brexit-Gespräche zu beginnen. Doch Javid setzte jetzt in Davos einen anderen Akzent, als er die Verhandlungen mit der EU als „erste Priorität“ bezeichnete. Immerhin reagierte der amerikanische Finanzminister darauf mit Humor. Amerika sei „ein bisschen enttäuscht“, dass Britannien Europa die Priorität einräume, sagte Mnuchin und fuhr fort: „Wir dachten, wir kommen zuerst – mit der EU wird es schließlich ein bisschen härter als mit uns.“