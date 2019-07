Boris Johnson : Alles andere als irrwitzig

Fällt nun das nächste westliche Land an einen „Populisten“? Viele sehen Boris Johnson in einer Linie mit Trump in Amerika, Salvini in Italien und Orbán in Ungarn. Gemeinsamkeiten lassen sich nicht leugnen: von der harschen Kritik an der EU über die Begabung, mit „dem Volk“ zu kommunizieren, bis hin zur Lust, sich über die Standards politischer Korrektheit zu erheben. Auch die Sorge, zuweilen ist es Hysterie, mit der Johnsons Gegner auf dessen Aufstieg reagieren, erinnert an die aufgeladene Polarität in „populistisch“ regierten Ländern. Einige sollen sogar versucht haben, die Queen von der Ernennung abzubringen.

Aber Johnson ist eine sehr englische Version des modernen Volkstribuns. Ihn einen „Rassisten“ zu nennen, wie der irische Publizist Fintan O’Toole, ist ein bisschen plump. Johnson gehört zweifellos dem Teil der Oberschicht an, welche die eigene Nation für die Krönung der Zivilisation hält. Das könnte einen neuen, irritierenden Ton in die Brexit-Verhandlungen tragen. Aber Johnson ist kein engstirniger „Little-Englander“. Dafür verehrt er das Bild des polyglotten Briten zu sehr und auch die Idee des Freihandels. Migration sieht er als Gewinn, nicht als Bedrohung.

Johnson, geboren in New York, aufgewachsen in Brüssel, begeistert von London, bewegt sich kulturell im liberalen Milieu. In seiner Partei steht er nicht am rechten Rand, sondern in der Mitte, in gesellschaftspolitischen Fragen sogar eher links. Wenn ihn etwas behindert, dann nicht Beschränktheit, sondern eine fast kindliche Begeisterung für alles „Große“ und ein gewisser Narzissmus, eine Gier, gemocht zu werden. Aber in den vergangenen Jahren hat er schon lernen müssen, dass er mit seinem Charme nicht mehr alle bezaubert, so wie er in den vergangenen Wochen gelernt hat, sich als Witzbold zurückzunehmen.

Er soll den Brexit erledigen

Johnson weiß, dass sein politisches Schicksal, wie das seiner Vorgänger, von der Europa-Frage bestimmt ist. David Cameron stürzte über die Idee, sie über ein Referendum zu „klären“, Theresa May über den Versuch, das Ergebnis umzusetzen. Wenn es Johnson misslingt, die Brexit-Blockade aufzulösen, könnte er sich schnell auf der Hinterbank wiederfinden. Die Partei hat ihm den Auftrag erteilt, den Brexit zu „erledigen“ und das Land am 31. Oktober – mit oder ohne Deal – aus der EU zu führen; aber spätestens nach der Sommerpause wird er zu spüren bekommen, dass eine beträchtliche Zahl von Abgeordneten etwas anderes will.

Johnson beobachtete aus der Nähe, wie Mays (spätes) Bemühen, einen Konsens im Unterhaus herzustellen, scheiterte. Er will daher den anderen Pfad einschlagen und das Risiko eingehen, mit der äußerst knappen Regierungsmehrheit einen harten Brexit zu erzwingen. Die, die auf Johnsons Opportunismus vertrauen und an einen Kursschwenk nach der Amtsübernahme glauben, könnten sich täuschen. Für einen Mann, der an Winston Churchill Maß nimmt und ansonsten Perikles zu seinem Vorbild erklärt, ist ein „No-Deal-Brexit“ nicht das Ende der Geschichte.

Die Brexit-Wähler, deren Zahl seit 2016 erstaunlich stabil geblieben ist, sind erkennbar unruhig geworden. Dass der Austritt noch immer auf sich warten lässt, erklären sie sich nicht mit der Komplexität des Unternehmens oder der Planlosigkeit der Regierung. Sie sehen vielmehr eine klandestine Achse der Verhinderer am Werk, die von den Remain-Abgeordneten und Mandarinen in Westminster bis nach Brüssel reicht. „Boris“ halten sie für den Einzigen, der diese Achse zerschlagen kann.

Der Brexit ist für ihn ein Heilmittel

Johnson will den raschen Austritt nicht nur, um diese Wähler zu halten und zurückzugewinnen. Er betrachtet den Brexit mittlerweile als Heilmittel: Erst wenn es verabreicht sei, könne das Gift aus der Debatte weichen, der hässliche Kropf der Brexit Party schrumpfen und die Konservativen ihre Wunden schließen und die Kraft aufbringen, Labour-Chef Corbyn von der Macht fernzuhalten. Der Brexit, glaubt Johnson, werde politische Stabilität zurückbringen. Die wirtschaftlichen Verwerfungen, die ein harter Brexit zumindest zeitweise mitbrächte, hält er dagegen für vernachlässigenswert.

Man kann über Johnsons Diagnose den Kopf schütteln, aber die Europäer sollten daran denken, wenn er nach Brüssel reist und um einen „neuen Deal“ bittet. Anders als May, die nie mit einem No-Deal-Brexit gedroht hat, ist Johnson bereit, notfalls ohne Vertrag zu gehen. Ob er vom Parlament gestoppt werden kann, weiß niemand. Dafür müssten ihn die eigenen Leute in einem Misstrauensvotum stürzen, und nicht viele Tories werden ohne einen vollzogenen Brexit in Neuwahlen gehen wollen und Gefahr laufen, die Macht zu verlieren. Allerdings würden schon zwei Rebellen genügen, um Johnson zu Fall zu bringen.

Britanniens nächster Premierminister ist nicht „mad“. Er ist, im Gegenteil, berechnend und mit einem Sinn für Stimmungen ausgestattet, selbst wenn der ihn diesmal trügen könnte. „Mad“, irrwitzig, ist nur die Lage, in der sich Briten und Nordiren drei Jahre nach dem Referendum befinden, eine Lage, in der die Konservativen keine Alternative mehr zu Boris Johnson gesehen haben.