Verhandlungen nach Brexit : Johnson droht mit hartem Bruch

Boris Johnson barst fast vor Selbstbewusstsein, als er den Europäern, aber auch den eigenen Bürgern, am Montag seine Position für die Handelsgespräche in Brüssel erläuterte. Er sehe nicht die „Notwendigkeit“, die Regeln der Europäischen Union zu übernehmen, um einen ehrgeizigen Freihandelsvertrag abzuschließen, sagte er vor Wirtschaftsvertretern in London. Die Sorge aus Brüssel, dass sich Britannien ohne die Übernahme der EU-Regeln zu einem Dumping-Wettbewerber vor den Grenzen entwickeln könnte, versuchte Johnson zu entkräften, indem er sie auf den Kopf stellte. In mehreren Bereichen hätten die Briten höhere Standards als die EU, führte er aus und erwähnte den Tierschutz sowie die Vermeidung von Plastik. Aber deshalb erwarte das Königreich doch auch nicht, dass sich die EU diesen unterwerfe.

Immer wieder versuchte Johnson dem Eindruck entgegenzutreten, dass von Post-Brexit-Britannien eine Unterbietungsgefahr ausgehen könnte. Er betonte, dass die staatlichen Hilfen in Frankreich doppelt und in Deutschland dreimal so hoch seien wie im Königreich. Auch der Mutterschutz und der Mindestlohn seien auf der Insel großzügiger geregelt als in vielen EU-Ländern. „Wir werden uns nicht an einem Wettrennen nach unten beteiligen, wir werden die Standards nicht senken“, versicherte er. Nicht beantworten wollte er allerdings die Frage eines Journalisten, warum er sich dann so vehement gegen den Wunsch der EU sperre, ein Unterbieten europäischer Standards auch vertraglich auszuschließen.

Bis zu den „seefahrenden Vorfahren“ ging Johnson zurück, um die „wahrhaft globale Perspektive“ zu erklären, mit der Großbritannien die Verhandlungen mit der Europäischen Union führen wolle. Er beklagte den internationalen Aufschwung der Protektionisten, die er in Peking, in Washington und auch in Brüssel verortete, und hob dagegen Großbritannien als „Superhelden-Vorkämpfer für den Freihandel“ ab. Brexit-Anhänger wie Johnson betrachten den EU-Binnenmarkt nicht so sehr als Freihandelszone, denn als Projekt, das sich gegen andere Handelsräume abschirmt.

Johnson machte klar, dass das von Brüssel angebotene „Modell Norwegen“, welches eine enge Verschränkung mit dem Binnenmarkt vorsieht, für ihn nicht in Frage kommt. Die Briten, sagte Johnson, seien in den vergangenen Jahren oft von der Europäischen Union aufgefordert worden, sich zu entscheiden, „zwischen vollem Marktzugang mit der Akzeptanz aller Regeln oder einem Freihandelsabkommen, das die Märkte öffnet und ohne die ganze Ausschmückung durch EU-Regularien“. Die Briten hätten ihre Wahl getroffen: für ein „umfassendes Freihandelsabkommen“, wie es die EU mit Kanada abgeschlossen hat. Das Ziel des Königreichs – die „volle rechtliche Autonomie“ – bezog er auch auf die britischen Fischereigewässer, die zu einem wichtigen Thema in den Verhandlungen werden dürften. Er signalisierte Bereitschaft, über Fangquoten für EU-Mitglieder zu verhandeln, aber nur auf einer jährlichen Basis. „Britische Gewässer sind zu allererst für britische Boote da“, sagte er.

Die Entscheidung liege nicht zwischen „Deal oder No-Deal“, so Johnson weiter. In dem „unwahrscheinlichen Fall“, dass sich das Ziel eines Freihandelsabkommens kanadischer Art nicht in den Verhandlungen erreichen lasse, würde das Königreich ein Modell anstreben, wie es die Europäische Union gerade mit Australien aushandle, kündigte er an. Journalisten im Saal bezeichneten dies als „Euphemismus für einen No-Deal“, was Johnson nicht weiter kommentieren wollte. Er sagte nur, dass das Königreich aus beiden Modellen einen Erfolg machen und „mächtig prosperieren“ würde.

An seinem Rednerpult und an der Rückwand prangte ein Banner, das die Regierung in den kommenden Monaten begleiten dürfte: „Unleashing Britain´s Potential“ – das Potential Britanniens entfesseln. In seiner imperativen Dreiwort-Struktur erinnert es an die Slogans, die die Brexit-Bewegung geprägt haben, an „Get back Control“ und „Get Brexit done“. Mit dem Begriff Brexit will Johnson nichts mehr zu tun haben. Er vermied es am Montag, das „B-Wort“ auch nur auszusprechen. Es stehe zwar nicht auf dem Index, sagte er, aber es sei „in der Geschichte aufgegangen“, so wie die Glorreiche Revolution von 1688.