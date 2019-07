Wahl zum Tory-Parteichef : „Boris gewinnt ja sowieso“

Am besten, man nähert sich den Tories, dieser gefährdeten politischen Spezies in der englischen Provinz, über die Landstraße. Mit jedem Kilometer wird das Leben langsamer, und irgendwann schaltet man selbst in den Müßiggang. Die wenigen Menschen, die auf der Straße sind, spazieren; sie eilen nicht. Tankwarte, Verkäufer und Kellner bringen Zeit mit und wirken fast irritierend ausgeruht. Begegnungen werden über Telefone verabredet, die an Kabeln hängen, und wenn man sich trifft, dann nicht zu einem Single Espresso zwischen zwei Terminen, sondern zu einem ausgedehnten Lunch im Garten.

Das alles heißt keineswegs, dass es langweilig wäre in Hertfordshire, Oxfordshire oder Sussex; im Gegenteil. Dafür sorgen schon die engen, kurvigen, oft nur von Gräsern eingefassten Straßen – und erst recht die endlos ineinanderfließenden Verkehrskreisel, die dem Fahrer das Äußerste an Konzentration abverlangen. Der irrwitzigste „Roundabout“ liegt am Stadtrand von Hemel Hempstead – die Einwohner nennen ihn den „magischen Kreisel“. Er hat sechs Ausfahrten, von denen jede einzelne wiederum über einen eigenen Kreisel verläuft. Wer täglich ein solches Labyrinth meistert, der muss etwas von Politik verstehen. Vom Brexit.

Mehr Trump in Großbritanniens Politik

Colin Peter hatte seinen Wahlzettel schon ausgefüllt, da war er kaum durch den Briefschlitz gerutscht. Die Entscheidung fiel ihm leicht. „Ich bin ein Fan von Donald Trump, und ich wünsche mir etwas mehr davon in unserer Politik“, sagt er. Mit anderen Worten: Colin hat sein Kreuz bei „Boris“ gemacht. Seine Kollegen, die an diesem Samstag unter der ausladenden Platane im Garten der Woodhall Farm feiern, warnen, dass Colin nicht typisch sei für den Ortsverband. Aber damit meinen sie, dass Colin südafrikanische Wurzeln hat und unter siebzig ist. Für „Boris“ sind hier so gut wie alle.

Mehr zum Thema 1/

Man kann nicht darum herumreden: Die Tory-Mitglieder sind alt. Aber mit etwas englischer Höflichkeit lassen sie sich auch als reich an Erfahrung beschreiben. Viele im Land rümpfen die Nase darüber, dass schätzungsweise 160.000 Rentner über die Zukunft des Landes entscheiden dürfen. Das ist ein bisschen ungerecht, denn erstens gibt es auch ein paar Tories unter 66, und außerdem muss man nur nach Hemel Hempstead fahren, um zu begreifen, dass die Alten durchaus auf Augenhöhe mit der Moderne sind. Bevor Colin zu reden begann, starrte er mit drei weiteren Gemeinderäten auf einen Laptop, der zwischen den Pimmsbechern und Erdbeerschalen auf dem Klapptisch stand. Wimbledon? „Nein“, sagte Colin und drehte das Gerät triumphierend um: „Wir gucken Frauenfußball.“

„Wir wissen, worauf es ankommt“

In Hemel Hempstead lässt man die Vorwürfe über das Wahlverfahren mit Gelassenheit an sich abperlen. „160.000 sind 160.000 mehr als beim letzten Mal – und 160.000 mehr als bei der Wahl des letzten Labour-Premierministers“, sagt John Birnie, mit 78 Jahren der Senior am Tisch, aber nicht auf der Gartenparty. Mit einer Spur von Trotz lässt er den Blick über die weißen Haarschöpfe kreisen, die sich auf dem Rasen der Woodhall Farm versammelt haben, und sagt: „Ja, wir haben alle eine Menge gesehen vom Leben, aber ist das schlecht? Immerhin sind wir historisch gebildet und wissen, worauf es ankommt.“

Die kleine Demonstration beginnt gleich in Woodland Farm. Wer von den Jungen weiß schon, dass diese unspektakuläre Siedlung am Stadtrand von Hemel Hempstead in den fünfziger Jahren für die Londoner gebaut wurde, die der Bombenkrieg der deutschen Luftwaffe obdachlos gemacht hatte? Unter der Platane ist viel von Geschichte die Rede, von langen Linien und Lehren aus der Vergangenheit. Emmanuel Macron, der französische Präsident, ist so ein Beispiel. John wundert es nicht, dass der Franzose den Briten bei den Brexit-Verhandlungen in Brüssel so viel mehr Saures gibt als die anderen Regierungschefs. „Die Franzosen haben Waterloo nie verkraftet“, sagt er.