Johnson beim Tory-Parteitag : „Wir lieben Europa, ich liebe Europa“

Entgegen der Erwartungen verzichtet Boris Johnson in seiner ersten großen Parteitagsrede als Premierminister auf EU-Bashing – obwohl das die Halle wohl zum Toben gebracht hätte. Sein jüngstes Angebot an Brüssel kleidet er in ein europäisches Bekenntnis.

Wer glaubte, dass Boris Johnson mit seiner ruppigen Brexit-Politik Rückhalt in den eigenen Reihen verloren hat, durfte sich in Manchester die Augen reiben. Die Basis der Konservativen Partei zeigte sich begeistert von seiner ersten großen Parteitagsrede als Premierminister. Sie enthielt im Wesentlichen zwei Botschaften: Der Brexit wird am 31. Oktober erledigt sein – „komme was wolle“. Und das Regierungsprogramm, das die Regierung im Anschluss umsetzen will, ist kein radikales, sondern eines der politischen Mitte.

Johnsons Bekenntnis zum Austrittstermin Ende des Monats war keine Überraschung. Er wurde bekanntlich von der Partei an die Macht gewählt, um den Austrittsprozess endlich zu beenden. „Nach dreieinhalb Jahren fangen die Leute an, zu glauben, dass sie wie Deppen behandelt werden, und sie fangen an, zu vermuten, dass es in diesem Land Kräfte gibt, die ganz einfach nicht wollen, dass der Brexit überhaupt umgesetzt wird“, sagte Johnson. Er fuhr fort: „Wenn sich dieser Verdacht bestätigen sollte, hätte dies schwere Auswirkungen auf das Vertrauen in unsere Demokratie.“

Johnson kündigt „konstruktiven“ Kompromiss an

Auch nicht neu war seine Versicherung, dass er einen Austritt mit einem Deal bevorzugen würde. Die konkreten Vorschläge dafür, die noch an diesem Mittwoch in Brüssel und den europäischen Hauptstädten eintreffen sollen, spielten in der Rede keine größere Rolle. Johnson gab nur zu verstehen, dass der „konstruktive und vernünftige“ Kompromiss, den er vorlegen werde, auf ein Entgegenkommen Brüssels setze.

Entgegen der Erwartungen formulierte er das Angebot nicht in „Friss oder Stirb“-Manier, sondern verpackte es in ein europäisches Bekenntnis. Die Tories seien keine antieuropäische Partei, und die Briten kein antieuropäisches Volk. „Wir lieben Europa, ich liebe Europa“, sagte er.

Leichte Verwirrung unter Brexit-Fachleuten rief Johnsons Versicherung hervor, dass es „unter keinen Umständen Kontrollen an oder nahe der Grenze“ zwischen Nordirland und der Irischen Republik geben solle. Eben dies schien Teil der Vorschläge zu sein, die in der Nacht von Zeitungen in Teilen veröffentlicht worden waren. Johnson bestätigte sein Ziel, dass das „ganze Vereinigte Königreich“, also auch Nordirland, nach dem Brexit eine eigene Handelspolitik verfolgen wird. Dies wiederum wirft die Frage auf, wie die Warengrenze auf der irischen Insel überwacht werden soll.

Mit seinem Verzicht auf jegliches EU-Bashing, das die Halle zweifellos zum Toben gebracht hätte, will Johnson vermutlich dem Verdacht entgegentreten, dass er es gar nicht ernst meine mit einem Deal. Viele Remainers, aber auch Politiker auf dem Kontinent, zeigen sich überzeugt, dass Johnson nur Verhandlungsbereitschaft simuliert, um im Falle eines No-Deal-Brexits, den er in Wahrheit anstrebe, die Schuld der Europäischen Union zuweisen zu können.

Bekenntnis zu moderater Politik

Schon vor der Rede hatten Stimmen in Brüssel und Dublin Johnsons durchgesickerte Vorschläge für untauglich erklärt und zum Teil als „Scheinangebot“ zurückgewiesen. Aber zumindest die Delegierten in Manchester sowie einige britische Kommentatoren gewannen den Eindruck, dass Johnson ernsthaft an einem Austrittsabkommen bis Ende des Monats arbeitet. „Ein No-Deal-Brexit ist nicht das Ergebnis, das wir wollen, aber wir sind auf ihn vorbereitet“, sagte der Premierminister.

Ziel der Rede schien aber auch zu sein, jenen Kritikern Wind aus den Segeln zu nehmen, welche die Tories unter Johnson in Richtung einer „rechten Sekte“ marschieren sehen. Johnson bekannte sich zum „One-Nation-Konservatismus“, also zu einer moderaten, auf sozialen Ausgleich bedachten Politik. Er beschwor die Segnungen des staatlichen Gesundheitsdienstes, warb für mehr Chancengleichheit und versprach bessere Verkehrsanbindungen für die ärmeren Regionen des Landes.

Immer wieder sprach er von einem „Land der hohen Löhne und niedrigen Steuern“. Auch mit seiner Begeisterung für den Freihandel und „grüne Technologien“ rückte er deutlich ab von der ihm bisweilen zugeschriebenen Rolle eines „europäischen Trumps“.