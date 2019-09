Ringen um Brexit : Die Wut auf Johnson entlädt sich

Was kann ein Regierungschef ohne Mehrheit im Parlament noch tun? Neuwahlen wären in einer Demokratie der natürliche Ausweg. Aber Boris Johnson sagt: „Ich will keine Neuwahlen, Sie wollen keine Neuwahlen“ – beantragen will er sie nun dennoch. Ihm gegenüber steht mit Jeremy Corbyn ein Oppositionschef, der seit fast zwei Jahren Neuwahlen fordert, aber nun keine mehr will, jedenfalls noch nicht.

Der spiegelverkehrte Streit um Neuwahlen ist die jüngste Absurdität, die das Brexit-Drama hervorgebracht hat. Boris Johnson nutzte am Mittwoch seine erste Fragestunde im Unterhaus, um den Druck auf die Opposition zu erhöhen. Ein ums andere Mal forderte er Corbyn auf, seinen Brexit-Kurs dem Volk am 15. Oktober – dem neuen von Downing Street favorisierten Wahltag – zur Entscheidung vorzulegen.

Mit dem Gesetz zur Verhinderung eines No-Deal Brexits, das Corbyn unterstützt, liefere er Großbritannien der EU aus und zerstöre die Chancen auf einen neuen Deal, sagte Johnson und fragte, ob Corbyn zu „feige“ sei, seine Linie in Wahlen bestätigen zu lassen. Corbyn parierte, dass er die Verhandlungen mit der EU schwer untergraben könne, wenn es gar keine Verhandlungen gebe. Zugleich warf er Johnson vor, Fakten zu unterdrücken, weil er eine regierungsinterne Untersuchung zu den Folgen eines ungeregelten Brexit nicht veröffentliche.

Die ganze Wut, die sich auf Johnson in den vergangenen Wochen, ja Jahren aufgestaut hatte, entlud sich in diesen „Prime Minister’s Questions“. Der Labour-Abgeordnete Tanmajeet Singh Dhesi forderte Johnson auf, sich für dessen „rassistische“ Äußerungen zu entschuldigen und erhielt dafür lauten Beifall. Johnson erinnerte daran, dass der Zeitungsartikel, in dem er vor einem Jahr vollverschleierte Frauen mit Briefkästen und Bankräubern verglichen hatte, ein Plädoyer für die Freiheit des Burka-Tragens gewesen sei. Dann wies er darauf hin, dass seine Regierung mehr Minister mit Migrationshintergrund habe als jede zuvor und fragte, wo die Entschuldigung der Labour Party für den Antisemitismus in ihren Reihen bleibe.

„Berater beraten und Politiker entscheiden“

Einige der Abgeordneten, die Johnson am Mittwoch aus der Fraktion ausgeschlossen hatte, bohrten nach, warum er das Parlament beurlaubt habe. Der Fraktionschef der schottischen Nationalisten, Iain Blackford, fragte ihn: „Sind Sie ein Diktator oder ein Demokrat?“ Da fiel Johnson die Antwort leicht. Er sei ein Demokrat, weil er den Willen des Volkes, der sich im EU-Referendum ausgedrückt habe, umzusetzen versuche. Die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Parlamentsbeurlaubung, die in der kommenden Woche beginnt, wurde am Mittwoch – einstweilen – gerichtlich geklärt. Der „Court of Session“, Schottlands höchstes Zivilgericht, befand, dass die Maßnahme im Einklang mit der Verfassung stehe; Urteile weiterer Gerichte sollen folgen.

Zu einem Thema der Debatte wurde auch der umstrittene Chefberater des Premierministers, Dominic Cummings. Ihn halten viele für die treibende Kraft hinter der kompromisslosen Linie von Downing Street 10. Die Labour-Abgeordnete Margaret Beckett erinnerte an den Satz der früheren konservativen Premierministerin Margaret Thatchers, dass „Berater beraten und Politiker entscheiden“. Das ließ Johnson an sich abperlen, ebenso wie Aufforderungen, Cummings zu entlassen.