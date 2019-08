Ringen um Brexit : Britische Königin stimmt Parlamentspause bis Mitte Oktober zu

Die britische Königin Elisabeth II. hat die von der Regierung beantragte vorübergehende Parlamentsschließung genehmigt. Das teilte der Kronrat (Privy Council) am Mittwoch mit. Demnach soll die laufende Sitzungsperiode des Parlaments frühestens am 9. und spätestens am 12. September unterbrochen werden. Ihre Tore öffnen sollen die Houses of Parliament dann erst wieder am 14. Oktober und wird mit einer Rede der Queen formal eröffnet. Die Königin wird dann einen von der Regierung ausgearbeiteten Text verlesen.

Premierminister Johnson hatte angekündigt, die laufende Sitzungsperiode des Parlamentes von Mitte September bis Mitte Oktober zu unterbrechen, um sein neues Regierungsprogramm vorzustellen. Anschuldigungen, er wolle damit die Abgeordneten daran hindern, einen Brexit ohne Abkommen abzuwenden, bezeichnete Johnson als „vollkommen unwahr“.

„Frevel an der Verfassung“

An die Rede der Queen schließt sich eine mehrtägige Parlamentsdebatte an. Am 21. und 22. Oktober soll es zur Abstimmung kommen. Sollte Johnson die Mehrheit verfehlen und anschließend per Misstrauensvotum gestürzt werden, könnte er dennoch einen Brexit ohne Vertrag über die Zeit retten: Beispielsweise, indem er seinen Rücktritt um einige Tage hinauszögert und eine Neuwahl für die Zeit nach dem 31. Oktober ansetzt.

Pläne von No-Deal-Gegnern, einen Ausscheiden des Landes ohne Abkommen am 31. Oktober per Gesetz zu verhindern, dürften in der kurzen Zeit jedoch kaum noch umsetzbar sein.

Johnsons Vorhaben stößt bei der Opposition auf erbitterten Widerstand. Etliche Abgeordnete reagierten empört. Parlamentspräsident John Bercow nannte den Schritt am Mittwoch einen „Frevel an der Verfassung“. Es sei „vollkommen offensichtlich“, dass Johnson die Abgeordneten davon abhalten wolle, ihrer Pflicht gemäß über den Brexit zu debattieren. Die oppositionelle Labour-Partei sprach von einem „Putsch gegen das Parlament“. Der stellvertretende Parteivorsitzende Tom Watson sagte, es sei ein „absolut skandalöser Angriff auf unsere Demokratie“. Die Labour-Abgeordnete Yvette Cooper schrieb: „Boris Johnson versucht, die Königin auszunutzen, um Macht in seinen eigenen Händen zu konzentrieren.“

Der konservative Abgeordnete Dominic Grieve, der vehement gegen einen Austritt aus der EU ohne Abkommen ist, nannte Johnsons Vorgehen „ziemlich skandalös“. Das mache ein erfolgreiches Misstrauensvotum gegen den Premierminister wahrscheinlicher, sagte Grieve der BBC. Es falle ihm schwerer, der Regierung zu vertrauen, wenn sie das Parlament nun in eine Zwangspause schicke.