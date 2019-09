PleaseLeaveMyTown : So höflich kann man gegen Boris Johnson protestieren

Der Tag begann schon mit einer Schmach: Als Boris Johnsons Limousine am Donnerstag auf die Straße nach Morley einbog, standen da ein paar Dutzend „Remain“-Demonstranten mit Europafahnen und sangen die siebziger Jahre Schmonzette „Chirpy Chirpy Cheep Cheep“ als leicht umgedichtetes Schmählied: „Where's your brother gone?“, fragten sie den britischen Premierminister und antworteten sich gleich selbst: „Far, far away.“

Die Demonstranten nahmen Bezug darauf, dass Johnsons Bruder Jo Johnson am Vortag aus Protest gegen die politische Linie seines Bruders sein Amt als Staatssekretär und sein Abgeordnetenmandat für die Tories niedergelegt hatte. Jo Johnson hatte den Schritt mit einer inneren Zerrissenheit zwischen seiner familiären Loyalität und seiner politischen Verantwortung für die Nation begründet.

Als Johnson dann im nordenglischen Städtchen Morley eintraf, um vor seiner Rede vor einer Polizeiakademie bei einem Spaziergang durch die Fußgängerzone noch ein paar nette Werbebilder zu produzieren, wurde er von einem Herrn überrumpelt, dessen Begrüßung seitdem länderübergreifend auf Twitter trendet, unter dem Hashtag #PleaseLeaveMyTown.

Der ältere Mann trat freundlich lächelnd auf Johnson zu, schüttelte ihm kräftig die Hand und sagte in vollendeter britischer Höflichkeit: „Bitte verlassen Sie meine Stadt.“ Johnson, von der einnehmenden Art des Herrn überrascht, antwortete: „Okay, das werde ich, sehr bald.“

Das nahm der ältere Mann zum Anlass, Johnsons Schulter zu tätscheln und mit seinem Gehstock von dannen zu ziehen. In den sozialen Medien wird der Herr wegen seiner höflichen Art, den Premierminister zu kritisieren, nun als Held gefeiert – die BBC hatte den Moment gefilmt, ebenso wie eine deutlich geräuschvollere Konfrontation wenige Minuten später in derselben Fußgängerzone.

Ein Mann, ebenfalls Bürger von Morley, hielt Johnson an und sagte: „Sie sollten in Brüssel sein und verhandeln.“ Johnson antwortete: „Wir haben verhandelt.“ Der Mann wurde lauter: „Sie tun es aber nicht, Sie sind in Morley, in Leeds!“ Als Johnson sich genervt abwendete, rief der Mann ihm hinterher: „Sie spielen die ganze Zeit nur Spielchen!“ Die umstehenden Menschen nickten.

„Geht es Ihnen gut?“

Die anschließende Rede lief nicht besser für Johnson. Nach den Konfrontationen mit den Bürgern von Morley trat der Premierminister mit einer Stunde Verspätung ans Pult. Die Polizisten hatten in der prallen Sonne auf ihn warten müssen. Johnson sprach – während die Polizeianwärter hinter ihm weiter stramm standen – nicht, wie eigentlich geplant, über die Einstellung von 20.000 neuen Polizisten, sondern über den Brexit.

Nach zwanzig Minuten erlitt eine der angehenden Polizistinnen einen Schwächeanfall und musste sich setzen. Der Premier drehte sich kurz um und fragte: „Geht es Ihnen gut?“, nur um sich dann sofort wieder zum Publikum zu wenden und zu sagen: „Alles in Ordnung, tut mir leid, ich denke, das ist ein Zeichen für mich, zum Ende zu kommen.“

Stattdessen aber redete der Premierminister noch fünf Minuten weiter, beantwortete Fragen. Als er seinen Auftritt schließlich beendete, hatte sich die Kadettin von allein wieder berappelt.

Das wenig einfühlsame Auftreten des Premiers sorgte nicht nur bei seinen Gegnern für empörte Reaktionen. „Johnson hat die Schüler im Stehen warten lassen, und – wenig überraschend – eine von ihnen scheint in Ohnmacht gefallen zu sein“, sagte die innenpolitische Sprecherin der oppositionellen Labour-Partei, Diane Abbott. „Er hat gesehen, was da passiert ist, und hat es ignoriert. Das drückt alles aus, was man über diesen Mann wissen muss – und wie wichtig ihm in Wahrheit der Polizeidienst ist.“

Der Chef der Polizei in West Yorkshire, dem County, in dem Johnson zu Gast gewesen war, meldete sich am Freitagmittag in einer Pressemitteilung: „Mit Enttäuschung habe ich zugesehen, wie meine Polizeibeamten als Hintergrund für eine Rede benutzt wurden, die nichts mit der Einstellung neuer Polizisten zu tun hatte.“ Statt einer fast halbstündigen Ansprache Johnsons seien außerdem nur fünf Minuten Redezeit ausgemacht gewesen.

Auch der Polizeiverband zeigte sich verärgert und kritisierte ebenfalls, der Premier habe die Akademie nur als Kulisse für eine weitere Brexit-Rede benutzt.

Die Lokalzeitung Yorkshire Post hatte Johnson bei einem anschließenden Redaktionsbesuch auf den Schwächeanfall der Polizeianwärterin und seine unglückliche Reaktion angesprochen. Die Zeitung zitierte den Premierminister mit den Worten: „Diese arme Beamtin, sie klappte zusammen. Ich habe sie später gesehen. Helen ist ihr Name. Ihr ging es gut. Sie war nur zu lange auf den Beinen gewesen. Ich hatte ein sehr, sehr schlechtes Gewissen deswegen, aber sie war kerngesund.“