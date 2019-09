Presseschau zum Brexit-Urteil : „Beim Dribbeln den Ball verloren“

Die sozialdemokratische schwedische Zeitung „Aftonbladet“ aus Stockholm kommentiert die Lage in Großbritannien: „Wie sich die Dinge entwickeln, deutet alles darauf hin, dass die britischen Wähler bald wieder an die Wahlurnen gehen werden und dass es höchste Priorität hat, Johnsons Autorität – seine konservative Partei ist in den Meinungsumfragen weiter ungefährdet die stärkste – zu zerschlagen. Die Frage ist nur, wer Autorität genug hat, vorzutreten und Führungsstärke für das Land zu zeigen.“

Die liberale tschechische Zeitung „Hospodarske noviny“ schreibt zur Niederlage des konservativen Premierministers Boris Johnson vor dem obersten britischen Gericht: „Der normalerweise stärkste Spieler auf dem Feld hat beim Dribbeln den Ball verloren. Wenn er wieder ins Spiel kommen will, muss er in Brüssel anfangen. (...) Doch es gibt neben einer entmutigenden Nachricht noch eine kleine Hoffnung für Boris Johnson. (...) Der Parteitag von Labour, der stärksten Oppositionspartei, hat ihre eigene Schwäche offengelegt, nämlich die Uneinigkeit in der Frage des Brexit. Daher gilt weiter, dass Boris Johnson nur von Boris Johnson selbst geschlagen werden kann.“

Zur politischen Krise in Großbritannien schreibt die liberale rumänische Zeitung „Adevarul“: „Wenn die glänzende Geschichte Großbritanniens die Fortsetzung einer schnell und mit allen Risiken entstehenden persönlichen Diktatur erlaubt, so wie jetzt jene von Boris Johnson erscheint, dann haben wir eine Lektion erhalten, über die wir sehr gut nachdenken müssen. (...) Wenn wir schon dabei sind, über Demokratie und ihre Regeln zu reden: Kann man sich denn vorstellen, was geschehen wäre, wenn ein rumänischer Premierminister das Parlament suspendiert und sich geweigert hätte, sich den Entscheidungen des Parlaments und der Justiz zu unterwerfen? Nicht einmal in einer anderen Galaxie hätten wir einen Ort gefunden, um uns vor Scham zu verstecken.“

Die Amsterdamer Zeitung „de Volkskrant“ meint: „Unter normalen Umständen wäre die Position Boris Johnsons als konservativer Premierminister sicherlich unhaltbar geworden. Besonders von der Konservativen Partei wird die stolze Tradition der britischen parlamentarischen Demokratie gehegt und gepflegt. Aber angesteckt vom Brexit-Fieber hat sich die Konservative Partei zu einer populistischen Partei entwickelt. Gleich nach dem Urteil ließ Johnson wissen, dass er der Entscheidung des Gerichtshofs „nachhaltig widerspreche“. Seiner Meinung nach werde damit auch seine Verhandlungsposition gegenüber Brüssel untergraben. Das ist wahrscheinlich der Fall. Aber es ist die Folge seiner eigenen Dummheit, zu versuchen, das Parlament ins Abseits zu manövrieren.“

Die italienische Zeitung „La Repubblica“ meint: „Wie glaubwürdig ist Boris überhaupt noch? Im Parlament hat er sechs von sechs Abstimmungen verloren – nie hat ein Premier schlechter abgeschnitten. Mit dem Zwangsurlaub für das Parlament hat er das Gesetz gebrochen. Und im Treibsand des Brexit hat er sogar die Queen hineingezogen, die mit 93 Jahren wegen ihm einen illegalen Akt unterzeichnet hat. Johnson war immer schon ein Chaot, aber wie viel mehr Schäden richtet seine Führungszeit noch an?“