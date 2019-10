Niederländer verschieben Feier : Kein Brexit, keine Party

Am Strand von Wijk aan Zee sollte am 31. Oktober eigentlich eine große „Goodbye-Party“ zum Austritt der Briten aus der EU stattfinden. Doch das große Brexit-Abschiedswinken am Nordseestrand wird nun doch nicht am 31. Oktober stattfinden, sondern möglicherweise Anfang 2020. Als Grund gaben die Veranstalter aber nicht nur eine absehbare abermalige Verschiebung des britischen EU-Austritts an, sondern vor allem organisatorische Probleme, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP am Samstag berichtete.

Tausende Menschen hatten auf Facebook Interesse bekundet, am kommenden Donnerstag in den Badeort unweit von Amsterdam zu kommen. „Das soll ein schöner Abschied von einem guten Freund werden, der sich auf ein spannendes, aber vielleicht nicht besonders schlaues Abenteuer einlässt“, hatte der Initiator Ron Toekook im August mitgeteilt.

Nun berichtete ANP, die Veranstalter von „Brexit aan Zee“ (Brexit am Meer) hätten Schwierigkeiten mit der Finanzierung, unter anderem wegen hoher Kosten für Sicherheitsvorkehrungen. „Eine Spaß-Veranstaltung von dieser Größe in zweieinhalb Monaten zu organisieren, hat sich als doch etwas zu ambitioniert entpuppt“, sagte Toekook.

Wer bereits Tickets gekauft habe, bekomme sein Geld zurück. Der Preis für die Tickets lag bei 19,73 Euro – in Anspielung auf 1973, das Jahr, in dem Großbritannien der Europäischen Gemeinschaft beigetreten war. In Absprache mit der Gemeinde werde ein neues Datum für die „Goodbye“-Partei vereinbart, versprach Toekook. Das Event sei „verschoben – nicht abgesagt“.

Zu den Ideen für die Brexit-Party gehörte es, Spezialitäten aus EU-Ländern anzubieten – etwa holländische Fritten, französischen Wein und deutsches Bier. Für eine passende Musikauswahl gab es etliche Vorschläge – darunter „Go Your Own Way“ von Fleetwood Mac, „I Want To Break Free“ von Queen, „London Calling“ von The Clash und „Hello“ von Adele mit der Liedzeile „Hello from the other side“.