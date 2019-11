Neuwahl in England : Ein Ausweg aus der Blockade

Seit dreieinhalb Jahren heißt es nur: Brexit, Brexit, Brexit. Tausendfach haben die britischen Medien über das Pro und Contra, die zähen Verhandlungen, die Vorstöße und Volten der Regierung, die Winkelzüge und Blockaden im Parlament berichtet. Vielen Briten hängt das Thema zum Halse raus. Und doch ist es diese Frage, welche die Zukunft des Landes auf lange Zeit bestimmen wird. Das Vereinigte Königreich ist so gespalten wie seit Generationen nicht.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Boris Johnson, Premierminister seit drei Monaten, hofft auf einen Befreiungsschlag bei der Neuwahl am 12. Dezember. „Es ist unsere Pflicht, diesen Albtraum zu beenden“, schrieb er zur Begründung der Neuwahl. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch mal ein „hung parliament“ gibt, ein Parlament ohne klare Mehrheit. „Die Unternehmensführer sind nicht übermäßig begeistert von der Neuwahl, aber sie kann ein Weg sein, um die Blockade aufzubrechen“, hofft Jonathan Geldart, Chef des Unternehmerverbands Institute of Directors. Der Pfundkurs, der im Sommer auf historische Tiefstände gesunken war, hat im Oktober kräftig zugelegt, um mehr als 5 Prozent. Zuletzt stieg die britische Währung auf 1,30 Dollar und rund 1,16 Euro. Die Aufwertung liegt vor allem daran, dass die Gefahr eines No-Deal-Brexits weitgehend gebannt scheint, nachdem Johnson mit der EU ein neues Abkommen ausgehandelt hat.

Hinzu kommt, dass die Mehrheit an den Märkten erwartet, dass Johnson und die Konservativen bei der Wahl siegen und über ihren sozialistischen Labour-Gegenspieler Jeremy Corbyn triumphieren werden. Die jüngsten Umfragen ergaben für die konservativen Tories einen Vorsprung von 11 bis 17 Prozentpunkten vor Labour. Doch das gibt keine Gewissheit. Als Johnsons glücklose Vorgängerin Theresa May vor gut zwei Jahren Neuwahlen ausrief, lag die Tory-Partei sogar 18 Prozentpunkte vor Labour. Doch mit einem desaströsen Wahlkampf verspielte May diesen Vorsprung und verlor die Mehrheit im Unterhaus. Die Stimmung im Königreich ist derzeit politisch so aufgeheizt und volatil wie seit langem nicht. Jeder Fehler im Wahlkampf kann den Sieg kosten.

Mit Sozialismus zum Erfolg?

„Get Brexit done“ – den EU-Austritt endlich durchziehen, das ist Johnsons Hauptbotschaft, mit der er punkten will, dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Referendum, in dem eine 52-Prozent-Mehrheit für den EU-Ausstieg stimmte. Der blonde Wuschelkopf wirkt angriffslustig und äußerst selbstbewusst. Sein linker Gegenspieler Corbyn versucht dagegen, das Brexit-Thema, zu dem seine Partei eine gespaltene, unklare Position hat, eher in den Hintergrund zu schieben und die soziale Frage zu betonen: Mehr Geld für den unterfinanzierten Gesundheitsdienst NHS, mehr Geld für Schulen und für Sozialprogramme verspricht Corbyn. Aber die Konservativen haben hier längst eine Wende vollzogen. Ihr neuer Budgetplan sieht 13 Milliarden Pfund Mehrausgaben vor, Schatzkanzler Sajid Javid hat mehr Geld für Schulen, für NHS-Krankenhäuser und Infrastruktur reserviert, etwa schnelles Internet in ländlichen Regionen. Zusätzlich verspricht die Johnson-Regierung einen härteren „Law and order“-Kurs, 20.000 Polizisten sollen zusätzlich eingestellt werden. Das neue Budget bedeutet die Abkehr vom langjährigen Sparkurs, der „Austerity“, welche Labour geißelt.

Dem 70-jährigen Corbyn ist es vor zwei Jahren gelungen, mit klassenkämpferischen Parolen vor allem jüngere Wähler auf seine Seite zu ziehen. Das versucht er auch jetzt. Britannien werde „für die egoistischen Ziele der obersten 1 Prozent“ gesteuert, polterte er am Tag eins des Wahlkampfs: „Unsere Regierung arbeitet für die Ultrareichen, unsere Medien sind in deren Tasche, unser System ist manipuliert, um deren Leben besser und unser Leben schlechter zu machen.“ Corbyn will Teile der Wirtschaft verstaatlichen. Marxistisch angehauchte Töne sind auch von John McDonnell, dem wirtschaftspolitischen Vordenker der Partei, zu hören, der die Finanzbranche wegen „obszön“ hoher Gehälter und Boni ins Visier nimmt. Vor zehn Jahren lobte McDonnell in seinem Büchlein „Eine andere Welt ist möglich: Manifest für den Sozialismus im 21. Jahrhundert“ das „partizipative“ Modell in Venezuela unter Hugo Chávez.