Brexit-Drama in London : Das wird eine lange Nacht

Boris Johnson will das Parlament noch an diesem Montag in eine fünfwöchige Zwangspause schicken. Doch bis die traditionelle Zeremonie mit Hermelinpelzen und Verbeugungen beginnen kann, stehen noch zahlreiche Dinge auf der Agenda.

Boris Johnson will das britische Parlament schon an diesem Montag in die umstrittene Zwangspause schicken. Das teilte ein Regierungssprecher in London am Morgen mit. Damit kommen alle parlamentarischen Tätigkeiten bis zum 14. Oktober zum Erliegen.

Doch es stehen noch so viele Punkte auf der Agenda des Unterhauses, dass sich die Verabschiedung der Zwangspause bis weit in die Nacht hinein verzögern könnte.

Der Premierminister selbst will das Unterhaus davor noch ein weiteres Mal über eine Neuwahl abstimmen lassen. Auch diesmal ist es extrem unwahrscheinlich, dass er die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten bekommt. Die Oppositionsparteien haben dem Vorstoß schon eine Absage erteilt.

Hermelinpelze und Verbeugungen

Um 16.30 Uhr steht eine Debatte über zwei Petitionen auf der Agenda des Unterhauses: Die Unterzeichner der ersten Petition wollen noch im letzten Moment verhindern, dass das Parlament in die Zwangspause geschickt wird. Mit mehr als 1,7 Millionen Unterschriften ist „Do not prorogue parliament“ eine der größten Petitionen in der Geschichte des Vereinigten Königreichs.

Die zweite Petition wurde schon vor Monaten geschlossen, über sie soll aber trotzdem heute diskutiert werden. Sie forderte mit mehr als 100.000 Unterschriften eine Zwangspause des Parlaments, allerdings schon im Frühjahr dieses Jahres, um einen Brexit im März 2019 zu garantieren. Die Regierung, damals noch unter Theresa May, hatte die Forderung mit den Worten abgelehnt: „Die Regierung hat keinerlei Pläne, das Parlament in eine Zwangspause zu schicken und bleibt dem Ziel treu, einen geordneten Ausstieg aus der EU zu organisieren.“ Es gehöre zu den Prinzipien der Verfassung, das Mitspracherecht des Parlaments zu gewährleisten. Das sieht der neue Premierminister Boris Johnson offensichtlich anders.

Mehr zum Thema 1/

Nicht nur über die beiden Petitionen soll am Montag im Parlament gesprochen werden. Der Sprecher des Unterhauses, John Bercow, hat zwei Anträgen für Dringlichkeitsdebatten des Labour-Chefs Jeremy Corbyn und des ehemaligen Tory-Abgeordneten Dominic Grieve stattgegeben. Das allein könnte die Verabschiedung der Zwangspause um sechs Stunden verschieben, also faktisch bis in die Nacht auf Dienstag.

Im Oberhaus haben derweil Abgeordnete der Opposition angekündigt, die Zeremonie, die mit der Verabschiedung einer „Prorogation“ einhergeht, zu boykottieren. Die Traditionen des Vereinigten Königreichs verlangen hier unter anderem das Tragen eine Hermelinpelzes, viele Verbeugungen und das wiederholte Lüften von Hüten. Teile der Zeremonie werden auf Anglonormannisch vorgetragen.

Die Zwangspause entstammt den Zeiten, als noch alle Macht beim Monarchen lag. In den vergangenen Jahrhunderten nutzte der Herrscher die „Prorogation“ für seine Zwecke und um die Macht der Abgeordneten und ihre Entscheidungsgewalt zu beschneiden. Genau das tue Johnson jetzt, werfen ihm Kritiker vor.