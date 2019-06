© dpa

Der Brexit-Hardliner Boris Johnson, der auch vor einem ungeregelten EU-Austritt nicht zurückschrecken würde, gilt derzeit als Favorit. Er ist wortgewandt und Liebling der Parteimitglieder, doch in seiner Zeit als Außenminister stapfte er in etliche Fettnäpfchen. Seinen Posten gab er schließlich auf – aus Protest gegen Mays Brexit-Kurs. Viele trauen ihm zu, enttäuschte Brexit-Wähler, die sich von den Konservativen abgewendet haben, wieder zurückzugewinnen.Ärgerlich für den früheren Bürgermeister von London: Er muss sich wegen angeblich falscher Angaben, wie viel Geld Großbritannien pro Jahr an die EU zahlen muss, vor Gericht verantworten. Das könnte ihn Stimmen kosten.