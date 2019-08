Vor dem G7-Gipfel : Johnson soll nächste Woche Macron und Merkel besuchen

Der britische Premierminister plant offenbar Blitzbesuche in Berlin und Paris noch vor dem G7-Treffen am nächsten Wochenende. Er möchte über den Brexit sprechen – aber ist dazu noch jemand bereit?

Boris Johnson will am kommenden Mittwoch in Berlin Angela Merkel treffen Bild: AFP

Der britische Premierminister Boris Johnson will kommende Woche offenbar Blitzbesuche in Paris und Berlin machen. Wie die britische Tageszeitung “Guardian“ berichtet, wolle Johnson den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen. In dem Gespräch mit den EU-Länderchefs wird Johnson voraussichtlich versuchen, die Brexit-Gespräche wieder aufzunehmen, damit es am 31. Oktober nicht zu einem „No Deal“-Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU kommt.

Johnson, der seit wenigen Wochen als Nachfolger Theresa Mays im Amt ist, geriet unter Druck, als Labour-Chef Jeremy Corbyn am Donnerstag in einem Brief seine Pläne für ein Misstrauensvotum gegen Johnson offengelegte, um so einen „No-Deal“-Austritt Großbritanniens zu verhindern. Corbyn wolle Johnson stürzen und mit den Torys eine Übergangsregierung zu bilden, um dann Neuwahlen und ein zweites Brexit-Referendum zu organisieren.

Ob Johnson dabei auf große Gesprächsbereitschaft der EU hoffen darf, stellt der Guardian zumindest in Frage. Die Zeitung zitiert aus einem Arbeitspapier für den deutschen Finanzminister Olaf Scholz, wonach Johnsons Kurs in Richtung eines harten Brexit bisher zu keinem Umdenken in Brüssel geführt habe.

In dem Dokument werde betont, wie wichtig es sei, sich trotz Johnsons „harter Verhandlungsposition“ gegen eine Neuverhandlung zu behaupten. Das Papier macht deutlich, dass die deutsche Regierung zwar glaube, dass die britische Regierung ihren Kurs beibehalten werde, die EU jedoch immer noch nicht die Absicht habe, zu Johnsons Bedingungen an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Mehr zum Thema 1/

Die Besuche am Dienstag in Paris und Mittwoch in Berlin würden Johnsons erste Auslandsreisen in seinem neuen Amt sein. Außerdem wolle der Premierminister mit dem irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar und EU-Ratspräsident Donald Tusk telefonieren, schreibt der Guardian.