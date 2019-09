„Ohne Wenn und Aber“ : Johnson pocht auf Brexit im Oktober

Boris Johnson verlässt den Sitz des britischen Premierministers in der Downing Street 10 in London. Bild: AP

Steht das Vereinigte Königreich vor Neuwahlen? Wie mehrere Medien unter Berufung auf einen Regierungsvertreter berichten, plant der britische Premierminister Brois Johnson, die Bürger am 14. Oktober zum Urnengang aufzurufen, falls das Parlament ihn zu einer weiteren Verzögerung des Brexit zwingen sollte. Demnach könne bereits am Mittwoch eine Abstimmung über eine Neuwahl beantragt werden.

Zuvor hatte Johnson in einer kurzen Rede angekündigt, die EU wie geplant am 31. Oktober verlassen zu wollen – „ohne Wenn und Aber“. Zwar lehne er Neuwahlen ab, im Falle einer Niederlage im Parlament könnte sich Johnson aber dennoch zu diesem Schritt gezwungen sehen. „Ich will keine Wahl, sie wollen keine Wahl. Lasst uns den Brexit angehen“, sagte Johnson nach einem außerplanmäßig einberufenen Treffen mit seinem Kabinett am Montagabend.

Die Opposition und eine Gruppe von etwa 20 Rebellen aus der Regierungsfraktion wollen den Premierminister in dieser Woche per Gesetz zum Einlenken bei seinem harten Brexit-Kurs zwingen. Wie aus einem am Montagabend vorgelegten Gesetzentwurf hervorgeht, wollen sie eine Verlängerung der Brexit-Frist um drei Monate erreichen, sollte bis zum 19. Oktober kein Abkommen mit der EU verabschiedet sein.

Er sei ermutigt von den Fortschritten, die in den vergangenen Wochen bei Gesprächen mit der EU erzielt worden seien, sagte der Premierminister und führte hierfür drei Gründe an: „Sie sehen, dass wir einen Deal wollen. Sie sehen, dass wir eine klare Vorstellung von unsere künftigen Beziehung zur EU haben – etwas, dass in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Und sie sehen, dass wir absolut entschlossen sind, die EU zu verlassen – komme, was wolle“, sagte Johnson bei seiner Rede vor dem Regierungssitz in der Downing Street 10. Er sei überzeugt, dass man einen Deal aushandeln könne, dem das Parlament zustimmen kann.

Einer weiteren Verschiebung des Austrittsdatums erteilte Johnson eine klare Absage. „Wenn es eine Sache gibt, die uns zurückhalten kann, dann ist das der Eindruck in Brüssel, dass die Abgeordneten das Referendum rückgängig machen könnten oder, dass sie morgen für eine weitere sinnlose Verzögerung stimmen“, sagte der Regierungschef und appellierte: „Ich bitte die Abgeordneten, unseren Freunden in Brüssel zu zeigen, dass wir zusammenstehen und gegen Corbyns sinnlose Verzögerung zu stimmen.“

Johnson will Großbritannien am 31. Oktober notfalls auch ohne Abkommen aus der EU führen, sollte sich Brüssel bis dahin nicht auf seine Forderungen nach Änderungen am Austrittsabkommen einlassen. Bislang lehnt die EU das ab, solange London keine für Brüssel umsetzbaren Vorschläge dafür liefert. Der Handlungsdruck für die No-Deal-Gegner ist enorm, weil Johnson dem Parlament eine mehrwöchige Zwangspause verordnet hat, die bereits in der nächsten Woche beginnt. Die Abgeordneten sollen dann erst wieder am 14. Oktober zurückkehren. Sie haben bis längstens Sonntag Zeit, um ihr Gesetzesvorhaben durchs Parlament zu bringen.