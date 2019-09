Johnson und das Parlament : Gefahrenherd Westminster

Das westliche System wird oft mit dem Begriff „Westminster-Demokratie“ zusammengefasst. Gemeint ist eine Regierung, die den vom Volk gewählten Vertretern Rechenschaft schuldet, von diesen kontrolliert wird und gegebenenfalls auch abgewählt werden kann. Wenn man sich anschaut, was sich zur Zeit im namengebenden Palast in London abspielt, kann man zweifeln, ob alle Akteure verstanden haben, in welchem System sie sich eigentlich bewegen.

Die „Mutter der Parlamente“, in deren Traditionskette sogar ein Königsmord verzeichnet ist, hat in den vergangenen Jahren ihren Ruhm nicht gerade gemehrt. Das liegt auch daran, dass sich die Abgeordneten mit einem im Grunde systemwidrigen Phänomen auseinandersetzen mussten. Großbritannien wird seit langem nach dem Prinzip „Crown in Parliament“ regiert. Das bedeutet, dass alle staatliche Gewalt im Namen des Herrschers (seit 1952 Königin Elisabeths II.) ausgeübt wird, dass die eigentliche Entscheidungsgewalt aber im Parlament liegt. Dies seit 1911 vor allem in der aus Wahlen hervorgegangenen Kammer, dem Unterhaus.

Direkte Demokratie sieht das System nicht vor. Nun hat aber gerade ein Vertreter der Konservativen Partei, sie sich seit Urzeiten als Gralshüterin des spezifisch britischen parlamentarischen Systems betrachtet, einen Akt direkter Demokratie inszeniert, dessen Folgen das ganze Konstrukt schwer erschüttern. Premierminister David Cameron wusste sich 2015 nicht anders zu helfen als seinen innerparteilichen Gegnern ein Referendum über Verbleib oder Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu versprechen. Dessen Ausgang ist bekannt. Das „souveräne“ Parlament hat drei Jahre gebraucht, um sich zu so etwas wie einer Haltung zu Thema EU-Austritt durchzuringen.

Es hat dabei riskiert, nicht nur diejenigen gegen sich aufzubringen, die 2016 für den Brexit votiert haben. Es hat ungewollt auch die Systemfrage gestellt. Wessen Wille soll eigentlich gelten? Ist das Votum von 17 Millionen Frauen und Männern (52 Prozent der Abstimmenden), deren Entscheidung auch durch gezielte Falschbehauptungen der Brexit-Befürworter beeinflusst wurde, in Stein gemeißelt? Oder hat nicht das Parlament – unter Berücksichtung des Stimmungsbildes von 2016 – das letzte Wort?

Für die meisten Abgeordneten ist die Antwort klar; ziemlich unabhängig davon, ob sie den Brexit befürworten oder ablehnen. Sie wollen sich das Recht vorbehalten, die Dinge so zu regeln, dass dem Land nach Möglichkeit kein Schaden entsteht. Es versteht sich von selbst, dass nicht bei allen Parlamentariern ausschließlich edle Motive wie „Zuerst das Land, dann die Partei“ im Spiel sind. Aber auch das ist Teil des Systems und wurde bislang nicht ernsthaft in Frage gestellt.

Jetzt ist Großbritannien an einem Punkt angelangt, wo die Dysfunktionalitäten eines Systems, das vor allem auf Gewohnheitsrecht und vielen ungeschriebenen Konventionen beruht, deutlich sichtbar werden. Das ist einem Premierminister geschuldet, der sich auf einmal nicht mehr so verhält wie „es sich eigentlich gehört“. Worauf das bei Boris Johnson und seinen Freunden zurückzuführen ist, mögen Psychologen ergründen. Politisch wichtig ist, dass bestimmte Dinge und Verhaltensweisen im System eigentlich nicht vorgesehen sind.

Und nun ist es am System und seinen Repräsentanten in Parlament und Justiz, nach Möglichkeiten (Präzedenzfällen) zu suchen, wie man dem entgegentreten kann. Fundamental für einen Rechtsstaat ist zum Beispiel, dass sich Regierungen an bestehende Gesetze halten. Sie dürfen selbstverständlich versuchen, diese zu ändern. Aber bis dahin gibt es keine legale Möglichkeit, diese zu missachten.

Und bist Du nicht willig, so brauch ich Gewalt

Großbritannien sieht mit einer Mischung aus Entsetzen und Faszination, dass Johnson genau das versucht. Ausgerechnet er, der seit Jahren nicht müde wird zu behaupten, die gewachsenen, im höchsten Maße demokratischen Institutionen des Königreichs müssten gegen ein undemokratisches „Europa“ verteidigt werden, tut das. Er sucht nach Möglichkeiten, wie er sich die zu Heiligtümern erklärten Institutionen von Westminster untertan machen kann.

Er begibt sich damit in einen Fundamentalkonflikt nach dem Motto „Und bis Du nicht willig, so brauch ich Gewalt“. Einem Amateurhistoriker wie Johnson müsste klar sein, dass er damit die Axt an die Grundlagen des Systems legt. Ginge es nach ihm, hieße es nicht mehr „Crown in Parliament“, sondern „Premierminister außerhalb des Parlaments“. Damit wäre dann aber ein verheerender Präzedenzfall geschaffen, der Großbritannien noch schwerstens zu schaffen machen könnte, wenn der Premierminister Johnson längst Geschichte ist.

Wenn der Premierminister nicht selbst zu der Einsicht kommt, dass man wissen muss, wann eine Sache (auch eine vermeintlich gute) verloren ist, müssen ihm Parlament und/oder Gerichte in den Arm fallen. Das wird dann glücklicherweise nicht mit seiner physischen Enthauptung wie bei König Karl I. 1649 enden, aber hoffentlich mit der Einhegung seiner Macht. Andernfalls müssen sich Demokraten einen neuen Begriff suchen, um ihr System zu beschreiben.