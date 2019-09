Nach fehlender Mehrheit : Die Wiederentdeckung von Mays Plänen

In Dublin schlägt Boris Johnson versöhnlichere Töne an als zuletzt. Er bringt sogar eine alte Lösung für die Grenze wieder ins Spiel. Doch seine Gegner trauen ihm noch immer nicht.

Ähnliche Anzüge, unterschiedliche Positionen: Ministerpräsident Leo Varadakar und Premierminister Boris Johnson am Montag in Dublin. Bild: Bloomberg

Die Worte, die der britische Premierministers Boris Johnson und der irische Ministerpräsident Leo Varadkar am Montag in Dublin fanden, klangen, als befinde man sich wieder im vergangenen Jahr oder im Jahr davor. Er glaube weiterhin, dass ein „Deal“ möglich sei, sagte Varadkar. Johnson wiederum versicherte, er würde ein Austrittsabkommen „mit überwältigendem Abstand bevorzugen“. Er ging sogar so weit zu sagen, dass ein Austritt ohne Deal ein „Scheitern von Staatskunst“ widerspiegeln würde, für das alle Seiten verantwortlich wären. Bei aller Diplomatie und Taktik, die beide Regierungschefs in ihre Aussagen legten, schien fast wieder so etwas wie ein Hauch von Hoffnung in der Luft zu liegen.

Das lag auch daran, dass Johnson derzeit eine Option testet, die als Brückenkopf zu einem neuen Kompromiss taugen könnte. Nachdem er zunächst gefordert hatte, den „Backstop“ komplett aus dem Austrittsabkommen mit der Europäischen Union zu streichen, scheint er nun Änderungen zu sondieren.

Diskutiert wird nun ein Modell, das dem zunächst verhandelten und dann von Theresa May verworfenen „Ur“-Backstop ähnelt: Bis die Democratic Unionist Party (DUP), ohne die May keine Regierungsmehrheit hatte, ihr Veto einlegte, war mit der Europäischen Union eine auf nur die irische Insel begrenzte Notfallregelung vereinbart. Sie sah im Prinzip vor, dass sich zwischen der zur EU gehörenden Irischen Republik und dem britischen Nordirland nach einem Brexit nichts verändern sollte.

Wo Johnson auf Stimmensuche gehen könnte

Beide Teile sollten in der Zollunion bleiben und Nordirland die meisten Produktstandards des Europäischen Binnenmarktes respektieren. Das hätte die Grenze auf der Insel unsichtbar gelassen, allerdings eine neue Handelsgrenze zwischen Nordirland und Großbritannien entstehen lassen. Nicht nur die DUP, auch die „Unionisten“ in der Konservativen Partei bezeichneten das damals als inakzeptabel und als Angriff auf die territoriale Souveränität des Vereinigten Königreichs. Deswegen wurde der Backstop seinerzeit auf das gesamte Königreich ausgedehnt.

Der Vorteil des alten Modells besteht jedoch darin, dass die Briten – ohne die knapp zwei Millionen Nordiren – ihre eigenen handelspolitischen Wege gehen könnten – eine der Kernforderungen der Brexiteers. Johnsons Unterhändler in Brüssel, David Frost, soll schon in der vergangenen Woche die Möglichkeit gesamtirischer Produktstandards in der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie in die Gespräche eingeführt haben. Das würde nach Angaben aus Dublin zwar nur ein Drittel des Grenzverkehrs betreffen, aber weitere Ideen in die Richtung eines „Northern Ireland only Backstop“ werden mittlerweile für möglich gehalten.

Mehr zum Thema 1/

Johnson hat die Mehrheit im Unterhaus verloren und benötigt nun Stimmen von allen Seiten des Hauses, wollte er noch bis zum 19. Oktober einen Deal über die Hürden bringen. Ein Abkommen mit einem auf Nordirland begrenzten Backstop – plus ein paar weitere, gesichtswahrende Korrekturen – würde ihn die Unterstützung der DUP kosten sowie Stimmen von Erz-Brexiteers, aber er könnte wohl auch einige Stimmen von Labour-Abgeordneten hinzugewinnen, die ihre Ablehnung des May-Deals inzwischen bereuen. „Die Frage ist, ob sich dieser Austausch zu einer Mehrheit addiert“, schrieb der Kommentator des „New Statesman“, Stephen Bush, am Montag.