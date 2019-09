Nickerchen bei Brexit-Debatte : „Die Verkörperung von Arroganz und Dünkel“

Aktualisiert am

Ganz Großbritannien ist wegen des anstehenden Brexit in Aufruhr – doch Hardliner Jacob Rees-Mogg interessierte die Debatte im Parlament offenbar nicht so sehr. Sein provokatives Nickerchen sorgt für Empörung.

Es ist wahr, die Debatte, wann, wie, in welcher Form und ob überhaupt Großbritannien die Europäische Union verlässt, zieht sich in die Länge. Auch nach mehr als drei Jahren ist längst noch nicht klar, unter welchen Umständen die Briten aus der EU ausscheiden. Am Dienstagabend kehrte das britische Parlament aus seiner Sommerpause zurück – und wieder einmal diskutierten und stritten die Abgeordneten stundenlang über den Brexit.

Wohlgemerkt wurden einige bedeutende Ergebnisse erzielt und haben sich wegweisende Dinge ereignet: Doch den Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg schien die historische Runde am Abend nur noch am Rande zu interessieren. Provozierend und für längere Zeit streckte sich der Fraktionsvorsitzende der Konservativen über mehrere Plätze hinweg und schloss zwischendurch immer wieder die Augen.

„Verachtung für dieses Haus und das Volk“

Die Aktion von Rees-Mogg blieb bei den meisten Abgeordneten nicht unbemerkt und rief sogar lautstarken Widerspruch hervor. Auf einem Video ist zu hören, wie der angeblich so müde Rees-Mogg während einer Rede der Grünen-Parlamentarierin Caroline Lucas immer wieder aufgefordert wird, sich gerade hinzusetzen. Lucas selbst erklärte, Rees-Mogg habe mit seiner Körpersprache „die Verachtung für dieses Haus und das Volk deutlich gemacht“. Rees-Mogg selbst grinste daraufhin nur und rückte seine Brille zurecht.

Auch die Labour-Abgeordnete Anna Turley echauffierte sich via Twitter über die Aktion des Brexit-Hardliners, stellte ein Foto von Rees-Mogg online und kommentierte es eindeutig: „Die Verkörperung von Arroganz, Dünkel, Respektlosigkeit und Geringschätzung unseres Parlaments.“

Dass britische Abgeordnete sich während der Debatten etwas verrenken und zurücklehnen, kommt durchaus häufiger vor, da sich in den Lehnen ihrer Bänke Lautsprecher verbergen und die Parlamentarier so besonders die Wortbeiträge aus den hinteren Reihen besser verstehen können. Eine solch exzessives Ausbreiten, wie es Rees-Mogg zur Schau gestellt hat, ist britischen Medien zufolge indes dennoch selten. Deswegen rief die Aktion des Politikers auch generell in den sozialen Netzwerken binnen weniger Stunden tausende Kommentare und jede Menge Häme und Spott hervor: