Ton im britischen Parlament : Es wird immer giftiger

George Orwell, der Sprachlehrer der gebildeten englischen Stände, hielt nicht viel von Politiker-Rhetorik. „Die politische Sprache – und in Variationen gilt dies für alle politischen Parteien, von den Konservativen bis zu den Anarchisten – ist dafür gemacht, Lügen wahr und Mord respektabel klingen zu lassen sowie dem Wind einen Klang von Solidität zu verleihen“, schrieb er ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Boris Johnson, der als gelernter Journalist seinen Orwell gelesen hat, ist zumindest das nicht vorzuwerfen. Er hält sich auch im Amt des Premierministers an Orwells Rat, sich vor jeder Formulierung vier Fragen zu stellen: „Was will ich sagen? Welche Wörter drücken das aus? Welches Bild macht das klarer? Ist das Bild frisch genug, um zu wirken?“

Aussprechen, was andere verklausulieren, Gedanken auf den Punkt bringen, originelle Bilder finden – so konnte Johnson in die erste Reihe der Politik aufsteigen. Die Menschen hörten ihm gerne zu, weil er verständlich und unterhaltsam sprach. Doch nun, im höchsten Regierungsamt, wendet sich die Gabe gegen ihn. In einem Land, das bedrohlich auseinanderdriftet, sind nicht mehr Zuspitzung und Provokation gefragt, sondern Mäßigung und Brückenbau.

Es häufen sich Klagen, dass Johnson „rassistische“ Metaphern benutzt, die Stimmung „aufheizt“, ja, dass er mit seiner Sprache Gewalt fördert. Als das Parlament nach der – vom Supreme Court für „null und nichtig“ erklärten – Zwangspause wieder zusammentrat, warf ihm die Labour-Abgeordnete Paula Sherriff eine „verletzende, gefährliche und aufstachelnde Sprache“ vor. Sie erinnerte an ihre Kollegin Jo Cox, die kurz vor dem EU-Referendum von einem psychisch verwirrten Neonazi ermordet worden war. „Wir müssen unsere Sprache zurückfahren, und das muss beim Premierminister beginnen“, sagte sie. Und fast unter Tränen rief sie ihm zu: „Sie sollten sich absolut schämen!“

Johnsons Rhetorik auf dem Brexit-Schlachtfeld

Johnson, übermüdet von einem Nachtflug aus New York und zu diesem Zeitpunkt schon seit zwei Stunden im parlamentarischen Kreuzfeuer, reagierte unsensibel. Statt auf die aufgewühlte Frau, die wie viele andere Abgeordnete Morddrohungen erhält, einzugehen, sagte er: „Ich muss sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie solchen Humbug gehört.“ Er sank noch tiefer, als er einer anderen Abgeordneten, die seine Sprache ebenfalls mit dem Mord an der Abgeordneten in Verbindung brachte, sagte: „Die beste Art, Jo Cox zu ehren, ist, den Brexit hinter uns zu bringen.“ Das machte selbst Johnsons eigene Schwester Rachel fassungslos: „Ich finde, das war eine sehr geschmacklose Art, an eine ermordete Abgeordnete zu erinnern, ermordet von jemandem, der von ,Britannien zuerst‘ gesprochen hat und in gewisser Weise von dieser Art Sprache aufgewiegelt war“, sagte sie.

Die farbige, prägnante Sprache des Journalisten kann im Mund des Politikers zu Gift werden. In einer Zeitungskolumne verteidigte Johnson im vergangenen Jahr das Recht auf die Burka und argumentierte, dass Frauen selbst entscheiden müssten, ob sie wie „Bankräuber“ oder „Briefkästen“ aussehen wollten. Gewöhnlichen Autoren wäre das durchgegangen, jedenfalls im Königreich, aber Johnson wurde dafür noch Monate später zur Rede gestellt. „Rassistisch“ nannte ein Labour-Abgeordneter das vor der Sommerpause, er forderte den Premierminister im Unterhaus zu einer Entschuldigung auf.