Brexit-Streit : „Dieses Parlament ist eine Schande“

Es dauerte weniger als eine Stunde, bis die Stimmung im Unterhaus explodierte. Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox, Mitglied des Kabinetts, hatte ruhig und juristisch argumentiert, als es plötzlich aus ihm herausbrach. „Dies ist ein totes Parlament! Es hat kein moralisches Recht mehr, auf diesen grünen Bänken zu sitzen! Dieses Parlament ist eine Schande!“ In Cox‘ Wutausbruch steckte die ganze Verbitterung darüber, dass das Parlament dreimal den Brexit-Vertrag abgelehnt hatte, einen vierten Versuch untergräbt und sich zugleich vorgezogenen Neuwahlen entgegenstellt. Doch bei der Moral wollte sich die Opposition nicht packen lassen.

Der Labour-Abgeordnete Barry Sheerman warf der Regierung eine „zynische Manipulation“ der Beurlaubungstradition vor und übertraf Cox noch an Lautstärke: „Dass ein Mann wie er, eine Partei wie diese und ein Parteichef wie dieser über Moral und Moralität spricht, ist eine Schande!“ Um Punkt halb zwölf, wie von Parlamentspräsident John Bercow angekündigt, hatte die erste Debatte nach 16 Tagen Zwangspause begonnen. Bercow begrüßte den Saal mit den Worten: „Kollegen, willkommen zurück an unserem Arbeitsplatz.“ Dann referierte er das Urteil des Supreme Court, das am Vortag die Beurlaubung für rechtswidrig und „null und nichtig“ erklärt hatte. Die Abgeordneten wollten weniger die Bedeutung und Auswirkung des Urteils debattieren als vielmehr die Reaktion der Regierung. Mehrere verlangten eine Entschuldigung dafür, dass Johnson die Queen und die Öffentlichkeit „irregeführt“ habe. Einige forderten auch den Rücktritt des Premierministers, und weil der noch nicht anwesend war, wenigstens den seines Generalstaatsanwalts.

Robust gegen die Opposition

Cox, der lange als Anwalt gearbeitet hatte, antwortete gelassen: „Wenn ich nach jedem verlorenen Fall meinen Hut genommen hätte, hätte ich keine Kanzlei aufbauen können.“ Cox versicherte, dass die Regierung das Urteil respektiert, hob aber mehrfach hervor, dass andere Juristen und hohe Richter im Land zu einer anderen Rechtsauffassung gekommen seien. Deshalb müsse auch er, der Johnson rechtlich beraten hat, sich nichts vorwerfen. Mehrere Labour-Abgeordnete forderten ihn auf, sich von einem Kommentar zu distanzieren, der seinem Kabinettskollegen Jacob Rees-Mogg zugeschrieben wird, dem „Leader of the House“. Der soll das Gerichtsurteil als „Verfassungsputsch“ bezeichnet haben.

Cox sprach zunächst von „Worten, die im Eifer des Gefechts fallen können“, zog dann aber eine klare Linie: „Es ist nichts Unrechtes daran, ein Gerichtsurteil zu kritisieren. Unrecht ist nur, wenn den Richtern unanständige Motive unterstellt werden.“ „robuste Kritik“ müssten Richter ertragen. Robust ging Cox dann vor allem die Opposition an. Er bezeichnete deren Vorwurf, dass die Beurlaubung ein Putsch gegen das Parlament gewesen, als „reinen Unsinn“. Dann zeigte er auf die „rückgratlose Bande auf dieser Bank“ – gemeint war das Schattenkabinett der Labour Party – und sagte, sie habe das Thema parteipolitisch „aufgeblasen“, um eine Rechtfertigung dafür zu haben, „ein paar Wochen länger an ihren unverdienten Sitzen zu kleben“.

Forderung nach Misstrauensvotum

Der Austausch gab einen Vorgeschmack auf die Debatten, die das Haus in den kommenden Tagen und Wochen erwartet. Die Opposition wird ihre Mehrheit nutzen, um sich die Regierung vorzuknöpfen, aber viele Kommentatoren fragen nach dem Ziel. Ihr wichtigstes hatte die Opposition ja schon vor der Beurlaubung erreicht: die Verabschiedung des No-Deal-Verhinderungsgesetzes, das Johnson dazu zwingt, in Brüssel eine weitere Verlängerung der Austrittsfrist zu beantragen, sollte es bis zum 19. Oktober keinen Brexit-Deal geben. Die Vorsitzende der Liberaldemokraten, Jo Swinson, deutete am Mittwoch an, dass die Abgeordneten gesetzlich nachlegen könnten, um mögliche Schlupflöcher für den Premierminister Johnson zu stopfen. Der gibt seit Wochen die widersprüchliche Erklärung ab, dass er sich an das Gesetz halten, aber das Land notfalls auch ohne Vertrag am 31. Oktober aus der EU führen werde.

Am Mittwoch lenkten die Abgeordneten das Augenmerk auch auf den Verdacht, dass Johnson einer befreundeten amerikanischen Unternehmerin staatliche Förderungen hat zukommen lassen, die ihr nicht zustanden. Ein Staatssekretär sprang in die Bresche für Johnson, dessen Flugzeug noch beim Landeanflug war, und versicherte, dass der Premierminister nicht mit der Sache befasst gewesen sei. Erwartet wird überdies ein weiterer Versuch, die Regierung zur Herausgabe interner Dokumente zu zwingen, die über die Motive für die Parlamentsbeurlaubung Aufschluss geben könnten. Aber all diese Nadelspitzen drohen ins Leere zu stechen, weil die Angreifer vom natürlichen Ziel einer Opposition – dem Sturz der Regierung und Neuwahlen – abgerückt sind; einstweilen jedenfalls. Cox forderte die Opposition am Mittwoch mehrmals auf, ein Misstrauensvotum gegen Johnson einzubringen oder einer Neuwahl zuzustimmen. Darauf will sich die Opposition aber erst einlassen, wenn der Aufschub des Austrittstermins besiegelt ist, also frühestens in dreieinhalb Wochen.