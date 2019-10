Abkommen steht : Unerwarteter Durchbruch beim Brexit

Bundeskanzlerin Angela Merkel brachte in ihrer Regierungserklärung zu dem an diesem Donnerstag beginnenden EU-Herbstgipfel bereits einen Sondergipfel zum Brexit vor dem 31. Oktober ins Spiel – „wenn erforderlich“. Den Zusatz hätte sie sich freilich sparen können. Denn nach Einschätzung vieler Beobachter werden die Staats- und Regierungschefs auf jeden Fall vor dem geplanten Brexit-Datum am 31. Oktober nochmals zusammenkommen müssen, entweder um einen Deal endgültig zu besiegeln und/oder über eine mögliche abermalige Verschiebung des Austritts der Briten zu befinden. Dass sich das alles, wie einige Diplomaten sagen, im „schriftlichen Verfahren“ oder per „Telefonkonferenz“ erledigen lässt, ist schwer vorstellbar.

Die Stimmung in Brüssel war vor Beginn des zweitägigen Gipfeltreffens, das sich hauptsächlich um die Frage des Brexits drehen dürfte, eher gedämpft. Um kurz nach elf am Donnerstag überschlugen sich allerdings die Ereignisse. EU- Kommissionspräsident Juncker verkündete auf Twitter, es habe eine Einigung gegeben. Schon am Mittwoch war die Hoffnung groß gewesen, dass der EU-Chefunterhändler Michel Barnier in den Verhandlungen mit den Briten einen Durchbruch erzielen würde. Tatsächlich hatten beide Seiten im Laufe der vergangenen Tage beinahe alle offenen Fragen gelöst, wie Barnier den EU-Botschaftern am Abend berichtete. Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich dabei offenbar stark auf die EU zubewegt. Im Zentrum stand die dabei wie in den vergangenen Monaten schon die Irland-Frage, sprich wie verhindert werden kann, dass es nach dem Brexit Grenzkontrollen zwischen der Republik Irland und Nordirland geben muss, die den fragilen Frieden auf der Insel gefährden könnten.

Johnson hat dabei akzeptiert, dass Nordirland zunächst einmal faktisch in einer Zollunion mit der EU bleibt, was Zollkontrollen zwischen Großbritannien und der britischen Provinz Nordirland erfordert. Als Zugeständnis an Johnson soll es allerdings Ausnahmen für bestimmte Güter geben. Johnson hatte einen solchen Backstop lange strikt abgelehnt. Aus seiner Perspektive dürfte er das kleinere Übel verglichen mit dem zuletzt vorgesehenen Backstop für das gesamte Königreich sein. Der hätte es den Briten faktisch unmöglich gemacht, eigene Handelsabkommen abzuschließen. Die EU hat sich insofern bewegt, als sie nun akzeptiert, dass der Backstop vier Jahre nach dem Ende der bis 2021 laufenden Übergangsperiode aufgekündigt werden kann – wenn die nordirische Regierung und das Parlament sich nach einem komplizierten Abstimmungsverfahren dafür aussprechen. Nach einem solchen Votum des derzeit gar nicht tagenden Parlaments soll es zunächst eine zwei Jahre lange Übergangsperiode geben, an deren Ende auch ein Festhalten am Backstop stehen kann.

Geeinigt haben sich beide Seiten auch in der Frage der Sozial- und Umweltstandards. Die Briten haben zugesagt, die EU-Standards nicht zu unterbieten. Umstritten allerdings war bis zuletzt die Höhe der Mehrwertsteuersätze. Die britische Seite wollte nach Angaben von Diplomaten nicht akzeptieren, dass in Nordirland die EU-Mindest-Mehrwertsteuerregeln gelten. Nach all den Monaten des Ringens um den Austrittsvertrag klingt das nach einer Petitesse. Für die EU aber ist das Mehrwertsteuerregime Teil der zentralen Frage, ob in Nordirland EU-Standards unterboten und damit der Wettbewerb auf der irischen Insel und damit der EU verzerrt werden kann.

Mehr zum Thema 1/

Größere Bauschmerzen bereitete der EU vor Gipfelbeginn allerdings zunächst die viel grundsätzlicher Frage, ob Johnson nach dem klaren „Nein“ der protestantischen nordirischen DUP am Donnerstagmorgen überhaupt eine Mehrheit für die Einigung zustande bekommt. Er ist auf die Stimmen von deren zehn Abgeordneten ebenso angewiesen wie von den Mitgliedern der konservativen Gruppe der Erz-Brexiteers (ERG), die seiner Vorgängerin Theresa May die Gefolgschaft versagt hatten und jetzt ihr Votum vom Verhalten der DUP abhängig machen wollen. Der Appetit der EU-Staaten ist gering, abermals einem Deal mit der britischen Regierung zuzustimmen, der dann im Unterhaus durchfällt. Unbehagen rief zudem hervor, dass es noch immer keinen Text zur Einigung gibt, auf dessen Grundlage die Staats- und Regierungschefs eine „politische Zustimmung“ geben könnten. Für eine endgültige Zustimmung ist die Zeit ohnehin schon zu knapp. Deshalb ist auch nach der jetzt erzielten Einigung eine „technische Verschiebung“ des Brexits kaum noch zu vermeiden.

Dass die Staats- und Regierungschefs den Last-Minute-Deal ablehnen, gilt als unwahrscheinlich. Die entscheidende Frage bleibt allerdings, was im Unterhaus geschieht. Ein Scheitern, das Johnson zwänge, eine Verschiebung des Austritts zu beantragen, ist nach wie vor möglich. Ein hoher EU-Beamter fasste das am Donnerstag so zusammen: „Wir haben uns irgendwie daran gewöhnt: Beim Brexit muss man das Unerwartete erwarten.“