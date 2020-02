Brexit : Ein großer Schritt ins Unbekannte

Da waren es nur noch 27: Vor dem Europäischen Parlament in Brüssel wurde am Freitagabend der Union Jack niedergeholt. Bild: Jens Gyarmaty

Seit Samstag ist der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union keine Vision mehr, sondern eine Tatsache. Ob der Brexit die klügste Entscheidung der britischen Geschichte war, wie seine Befürworter im Freudentaumel glauben wollen, oder jener verhängnisvolle Akt, den die Kritiker und Gegner beiderseits des Ärmelkanals beklagen, steht jedoch noch nicht fest. Gewiss ist nur: Es ist ein – großer – Schritt ins Unbekannte. Vor Britannien hat ihn noch kein EU-Mitglied gewagt. Und zumindest gegenwärtig sieht es nicht so aus, als mache das Beispiel Schule.

Vermutlich wird die Zukunft Britanniens weder so strahlend hell werden, wie von den „Brexiteers“ vorhergesagt, noch ganz so finster, wie von den „Remainers“ befürchtet. Ob das Licht, das Premierminister Johnson schon sehen will, eher den Aufgang der Sonne oder ihren Untergang ankündigt, hängt in erheblichem Maß von Entscheidungen ab, die erst noch getroffen werden müssen. Und zwar nicht nur von den in dieser Frage weiter gespaltenen Engländern, Schotten, Walisern und Nordiren, sondern auch von den verbliebenen EU-Mitgliedstaaten. Einen gewissen Einfluss auf das weitere Schicksal der Insel hat sogar ein durch die internationale Politik irrlichternder Akteur namens Donald Trump.

Nach dem Brexit ist vor dem Brexit. Der alte Ehevertrag zwischen London und Brüssel muss erst durch neue Vereinbarungen über die künftigen Beziehungen ersetzt werden. Das Ringen geht also weiter, unter erheblichem Zeitdruck. Die Gefahr eines „No-deal-Brexit“ ist noch nicht vollständig gebannt. London trat nicht aus, um die gewonnene „Freiheit“ gleich wieder an der Garderobe des noch zu schließenden Handelsabkommens abzugeben. Die EU wiederum will keinen Billigheimer vor der Haustür haben, der in einem Unterbietungswettbewerb Preise und Standards verdirbt.

Freilich belebt Konkurrenz das Geschäft. Spannend bleibt die Entwicklung der Beziehungen auch deshalb, weil nun in Europa zwei politische Konzepte gegeneinander antreten, wie die negativen Effekte der Globalisierung unter den Bedingungen der digitalen Revolution am besten zu kontern seien. Die Brexiteers – und ihre Sympathisanten auf dem Kontinent – setzten dabei auf nationale Eigenständigkeit, die nicht so häufig zum Kompromiss zwinge wie die Mitgliedschaft in der EU. Doch steht Großbritannien tatsächlich so stark da, dass es am mächtigsten allein ist?

Die verbliebenen EU-Mitglieder glauben hingegen, Prüfungen – ob sie China, Trump oder Klimaerwärmung heißen – seien eher zu bestehen, wenn man sie gemeinsam angehe. Der Preis für das größere politische und wirtschaftliche Gewicht sind allerdings die Abstriche, die man bei den jeweils eigenen Vorstellungen machen muss, und die bekannte Schwerfälligkeit des Entscheidungsprozesses. Dessen Geschwindigkeit muss der Tanker EU nicht nur vergrößern, um den Vergleich mit London zu bestehen, das künftig als Schnellboot die Meere befahren will.

Jetzt mit manchen Dogmen brechen

Konkrete Erfolge von der Außenpolitik bis zur Wirtschaftsleistung sind für die EU überlebenswichtig. Es reicht nicht, wenn die Eliten wissen, was die Völker Europas dem Einigungsprozess zu verdanken haben – und wie zerbrechlich seine Errungenschaften sind, die immer wieder mutwillig beschädigt werden. Der Wert der Integration muss noch im letzten Winkel verdeutlicht und mit neuen Errungenschaften bewiesen werden. Die EU hat erheblichen Reformbedarf. Doch müssen auch die Mitgliedstaaten aufhören, „Brüssel“ bei jeder Gelegenheit zum Prügelknaben zu machen.

Die Zäsur des Brexits sollte genutzt werden, um auch mit anderen Bräuchen und Dogmen der europäischen Einigung zu brechen. Die Befürchtung, ein Stillstand des Integrationsprozesses oder gar Rückschläge wie der Brexit führten zum Infarkt, hat sich als übertrieben herausgestellt. Selten waren die EU-Mitglieder so einig wie bei den Trennungsverhandlungen mit London.

Wo aber Uneinigkeit herrscht, mindert man sie nicht durch den Versuch, Einheitlichkeit zu erzwingen. Die Briten litten seit ihrem Beitritt zur EG im Jahr 1973 zunehmend unter dem Gefühl, nicht mehr ausreichend Herr im eigenen Haus zu sein. Aber auch in Staaten, die später Mitglied wurden, gibt es einen größeren Nationalstolz als in Deutschland. Das kann man gut finden oder schlecht. Doch solche Eigenheiten zu ignorieren, ob in der Außen- oder Migrationspolitik, ist töricht – und übrigens auch uneuropäisch.

Die Angst, nicht mehr selbst bestimmen zu können, wer ins Land kommt, dürfte keine unwesentliche Auswirkung auf die Brexit-Abstimmung gehabt haben. In der EU muss das Verhältnis von Einheit und Vielfalt, das den Kontinent so einzigartig macht, immer wieder neu ausbalanciert werden. Das ist nicht die unbedeutendste Lehre, die aus dem Brexit zu ziehen ist. Mit einer Rückkehr zum „business as usual“ betriebe man nur das Geschäft jener, die den Bankrott der EU wollen. Die gibt es nicht nur in dem Staat, der jetzt ausgetreten ist.