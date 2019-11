Umfrage : Partei von Boris Johnson mit bestem Wert seit Jahren

Aktualisiert am

Wenige Wochen vor der Wahl können sich die britischen Konservativen über steigende Zustimmungswerte freuen. Premierminister Johnson will den Brexit-Deal noch vor Weihnachten vor das Parlament bringen.

Zweieinhalb Wochen vor der Parlamentswahl in Großbritannien haben die Konservativen von Premierminister Boris Johnson einer Umfrage zufolge den höchsten Wert seit der Wahl 2017 erreicht. Nach der am Samstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Opinium für die Zeitung „Observer“ legen die Tories gegenüber der Vorwoche drei Punkte auf 47 Prozent zu. Die oppositionelle Labour-Partei von Jeremy Corbyn bleibt bei 28 Prozent.

Die pro-europäischen Liberaldemokraten verlieren zwei Punkte und kommen auf zwölf Prozent. Die Brexit-Partei rutscht drei Punkte ab auf drei Prozent. Vom Verlust der Brexit-Partei profitierten die Konservativen, sagte Jack Tadman von Opinium. Allerdings seien noch viele Wähler unentschieden, was den Vorsprung der Tories schmälern könne.

Johnson will Brexit-Deal vor Weihnachten vor das Parlament bringen

Die Prozentzahl sagt etwas über die Stärke der Parteien aus, nicht aber zwangsläufig über die Mehrheit im Unterhaus. Denn in den 650 Wahlkreisen, die der Anzahl der Mandate im Unterhaus entsprechen, werden die Sitze nach dem Mehrheitswahlrecht vergeben. Das heißt, die Sitze werden nicht entsprechend der Prozentzahl für die Parteien verteilt, sondern nach dem Prinzip: Wer im Wahlkreis die Mehrheit holt, bekommt den Sitz.

Das Unterhaus hatte im Oktober Johnsons Wunsch zugestimmt, die Wahl auf den 12. Dezember vorzuziehen. Die Labour-Partei gab ihren Widerstand dagegen auf, nachdem ihrer Einschätzung nach die Gefahr eines ungeregelten Austritts Großbritanniens aus der EU durch die weitere Verschiebung des Brexit-Termins auf den 31. Januar nicht mehr gegeben ist. Johnson, der über keine Mehrheit im Unterhaus verfügt und den Abgeordneten eine Verweigerungshaltung vorwirft, hatte die Neuwahl vorgeschlagen und argumentiert, nur durch sie könne die Brexit-Sackgasse aufgehoben werden.

Im Fall eines Wahlsiegs will Johnson seine Brexit-Deal noch vor Weihnachten vor das Parlament bringen. Das geht aus einem Manuskript für eine Rede hervor, die Johnson am Sonntag halten will. Dies werde sein „verfrühtes Weihnachtsgeschenk für die die Nation“ sein.