Brexit-Streit : Schrecken ohne Ende

Boris Johnson und kein Halten mehr: Der narzisstische, offenbar zum Größenwahn neigende Premierminister in London – charakterlich ein Spielertyp – stürzt sein Land noch tiefer in die Brexit-Krise. Wie konnte es bloß so weit kommen?

Das muss man sich einmal vorstellen: Ein früherer (konservativer) Generalstaatsanwalt droht dem amtierenden (konservativen) Premierminister schon mit dem Gefängnis. So groß sind die Zweifel, dass Boris Johnson, nach entsprechenden nebulösen Andeutungen, sich an ein Gesetz halten wird, das ihm nicht passt. Und das Gesetz, dessen Entwurf am Freitag auch das Oberhaus zugestimmt hat, passt ihm nun wirklich nicht. Es soll ihm nämlich einen Austritt aus der EU ohne Abkommen untersagen und gleichzeitig dazu verpflichten, eine Verlängerung der Austrittsfrist in Brüssel zu beantragen. Johnson aber hält das allenfalls für eine „theoretische“ Verpflichtung. Er würde bekanntlich lieber tot im Graben liegen, als eine Verlängerung zu beantragen. Folglich die Zweifel an seiner Rechtsstaatstreue. So weit ist es nun schon gekommen.

Aber so kommt es eben, wenn Leuten wie einem narzisstischen, offenkundig zum Größenwahn neigenden Spielertypen wie Boris Johnson, der es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, die Geschicke eines Landes anvertraut werden. 92.000 Parteimitglieder der Konservativen haben ihn auf den Schild gehoben, weil er der radikalste Bewerber um die Nachfolge Theresa Mays als Parteichef und damit als Premierminister war: Austritt aus der EU ohne Wenn und Aber, mit oder ohne Abkommen – am besten ohne. Welche Folgen das hat; ob das Unterhaus womöglich anderer Meinung ist – egal.

Johnson schreckte nicht davor zurück, 21 konservative Unterhausabgeordnete aus der Fraktion und faktisch auch aus der Partei herauszuwerfen, die sich gegen seinen Brexit-Kurs (von Strategie kann man nicht sprechen) gestellt hatten. Immerhin gibt es solche Dissidenten in der Partei noch, ehemalige Minister darunter, obschon die sonst zu einem Verein radikaler Nationalisten mutiert ist (in den Vereinigten Staaten sind die Republikaner vollends zu Nachplapperern Trumps degeneriert).

Johnson gibt den Säuberer von der Themse, unterstützt dabei von Figuren wie dem „Leader of the House“ Jacob Rees-Mogg, deren Brexit-Fanatismus keine Grenze kennt. Ihre Arroganz allerdings auch nicht. Der Enkel-Churchills, Nicholas Soames, der zu denen gehört, die aus der Fraktion ausgeschlossen wurden, hat mit Rees-Mogg jetzt auf eine Weise abgerechnet, die an Deutlichkeit und Direktheit nichts zu wünschen übrig lässt. Mit Johnson übrigens auch, dem er seine „Lügen“ über die EU um die Ohren schlug.

Noch erhebt sich Widerspruch, noch gibt es Konservative, die nicht kuschen. Am Samstag trat Arbeitsministerin Rudd zurück aus Protest gegen Johnsons Methoden; gegen die, die heute den Ton angeben, die angeblich die Demokratie nach Britannien zurückholen wollten, in Wirklichkeit aber nur ihrem Brexit-Wahn folgen und ihren Phantasien aus einer untergegangenen Welt nachhängen. Wenn das so weitergeht, wird das Brexit-Drama als schreckliche Tragödie enden. Die Schrecken werden kein Ende nehmen, schon gar nicht bei einem Austritt ohne Abkommen. Bei der Aussicht darauf scheinen manche offenkundig ein frivoles Vergnügen zu finden. Das ist das wahrhaft Bittere.