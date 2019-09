Streit um den Brexit : Ein Kampf um die Tagesordnung

Wie sieht die Tagesordnung im britischen Unterhaus morgen aus? Wird es eine Abstimmung darüber geben, ob die Parlamentarier der Regierung vorschreiben können, dass sie keinen Austritt aus der Europäischen Union ohne Vertrag riskieren darf? Werden sie sogar darüber entscheiden, ob es am 14. Oktober eine vorgezogene Neuwahl geben soll? Darüber wiederum wird heute im altehrwürdigen Unterhaus verbal gefochten. Die No-Deal-Gegner wollen heute den Sprecher John Bercow darum bitten, eine Debatte und Abstimmung darüber zuzulassen, ob die Parlamentarier am Mittwoch über ein Anti-No-Deal-Gesetz entscheiden sollen. Angesichts der Haltung, die Bercow diese Fragen betreffend bis jetzt an den Tag gelegt hat, ist mit einer gewissen Sympathie seinerseits für dieses Anliegen zu rechnen. Doch wann findet das Ganze eigentlich statt?

Am heutigen Dienstag kommt das Parlament um 15.30 Uhr zu seiner ersten Sitzung nach der sechs Wochen langen Sommerpause zusammen. Doch der politische Tag beginnt schon früher. Nachdem Premierminister Boris Johnson gestern ein Treffen mit Rebellen seiner eigenen Partei abgesagt hat, soll es Medienberichten zufolge heute Vormittag Gespräche zwischen den beiden Seiten geben. Johnson wird versuchen, die No-Deal-Gegner davon zu überzeugen, dass sie nicht gemeinsame Sache mit dem Vorsitzenden der Labour-Partei Jeremy Corbyn machen sollen. Dieser wiederum trifft sich am Vormittag mit Vertretern anderer Oppositionsparteien, um das gemeinsame Vorgehen im Unterhaus abzustimmen.

Nach der Sitzungseröffnung durch John Bercow wird dann erst einmal Außenminister Dominic Raab ans Rednerpult treten, um den Abgeordneten Rede und Antwort zu stehen. Gegen 16.30 Uhr ist dann der Premierminister an der Reihe, der das Haus über seine Reise zur G7 unterrichten soll. Die Ehre der ersten Antwort gebührt dabei Jeremy Corbyn, der seinen ersten Auftritt nach der Sommerpause sicherlich dazu nutzen wird, Johnson wegen seiner Brexit-Haltung und der geplanten Vertagung des Parlaments zu geißeln. Danach sind die restlichen Abgeordneten mit Fragen dran. Die Debatte wird so lange gehen, wie John Bercow es erlaubt, womöglich bis zu zwei Stunden. Dann wiederum soll Austrittsminister Michael Gove die Volksvertreter über die Planungen für einen No-Deal-Brexit am 31. Oktober ins Bild setzen, was wiederum rund eine Stunde dauern könnte.

Dann, möglicherweise gegen 19.30 Uhr, kommt der große Moment für die No-Deal-Gegner. Ein Abgeordneter wird bei Bercow die Debatte darüber beantragen, ob morgen eine weitere Debatte und Abstimmung angesetzt werden soll. Verweigert der Sprecher den Wunsch, hat sich das Anliegen erledigt. Gibt er dem Ansinnen jedoch nach wird die Aussprache stattfinden. Jedoch erst nachdem es eine kurze Debatte über ein Gesetz zur Luftreinhaltung geben wird. Gegen 20 Uhr also könnte es dann spannend werden. Anhänger der Regierung und der Anti-No-Deal-Seite werden ihre Argumente so lange austauschen, bis John Bercow es für an der Zeit hält, zur Abstimmung zu schreiten. Dies könnte irgendwann nach 21.30 Uhr jederzeit der Fall sein. Die Abgeordneten würden dann wieder den Raum verlassen und in die entsprechenden Lobbies gehen, wo sie dafür oder dagegen stimmen, dass das Unterhaus am Mittwoch über den Gesetzesvorschlag des Abgeordneten Hillary Benn debattieren soll. Hier nun würden alle Augen auf die Tory-Abgeordneten gerichtet, die entweder im Verdacht stehen oder schon öffentlich geäußert haben, gegen einen No-Deal-Brexit zu sein. Sollten es genügend sein, um die Ein-Stimmen-Mehrheit der Regierung zu brechen – und eventuelle Labour-Abweichler auszugleichen – wird es morgen einen weiteren interessanten und überaus spannenden Tag im Unterhaus geben.