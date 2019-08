Brexit für Briten im Ausland : „Manchmal schäme ich mich fast, Britin zu sein“

Hunderttausende Briten wohnen in Spanien, viele sind im Rentenalter an die Küste gezogen. In einigen Städten lebt es sich wie daheim – nur schöner. Bis der Brexit das Gefühl des Dauerurlaubs bedroht.

Home sweet home: Viele Briten fühlen sich in Spanien, etwa hier in Benidorm, wie zuhause. Bild: Getty

Nur ein spanischer Klassiker hat es auf die englische Speisekarte geschafft. Wer darauf besteht, kann bei „Diana’s Fish&Chips“ auch Tostada con tomate bestellen: Getoastes Brot mit pürierter Tomate und ein paar Tropfen Olivenöl. Doch die meisten nehmen lieber Baked Beans und Bacon, obwohl es auf der Terrasse fast 40 Grad heiß ist. Zum Nachtisch gibt es hausgemachte Scones mit Butter und Marmelade. Das Restaurant liegt im Herzen der größten britischen Insel in Spanien. In keiner anderen Enklave an der spanischen Südküste haben sich so viele Briten niedergelassen, wie in Orihuela Costa.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Rund achtzig Prozent der Einwohner sind keine Spanier. Unter ihnen stellen die Briten mit großem Abstand die Mehrheit; angeblich etwa die Hälfte aller Bürger. Sie prägen die Kleinstadt. Gleich neben dem Fish&Chips-Lokal trifft man sich in der irischen Kneipe „The Celtic Isle“ zum Bier. Auf der anderen Straßenseite können die Gäste der Sportsbar „Fire Station“ alle Spiele der britischen Fußballmannschaften live sehen, Dart spielen oder Karaoke singen.