FAZ Plus Artikel Brexit mit neuem Premier : „Für Johnson ist die Politik ein Spiel“

Wie ernst kann ein Fake-News-Verbreiter wie Boris Johnson die Politik nehmen? Obwohl er der neue britische Premierminister ist, erwartet Politikwissenschaftler Roland Sturm keine große Ernsthaftigkeit, sondern Machtspiele. Bild: AFP

Boris Johnson ist neuer britischer Premierminister. Was heißt das für die Insel? Was für die EU? Und was für den Konflikt mit Iran? Ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Roland Sturm.