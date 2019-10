Brexit-Debatte im Unterhaus : Ein neuer Antrag sorgt für Unruhe

Das britische Unterhaus ist am Samstag zu einer historischen Sondersitzung zusammengekommen, um über das neue Brexit-Abkommen abzustimmen. Premierminister Boris Johnson appellierte an die Abgeordneten, für seinen Deal zu stimmen. Das Abkommen sei ein „neuer Weg nach vorne“ und „ein neuer und besserer Deal“ für Großbritannien und die EU, sagte Johnson. Der Ausgang der Abstimmung ist aber völlig ungewiss, da Johnsons konservative Regierung über keine eigene Mehrheit verfügt.

„Heute hat dieses Haus eine historische Gelegenheit“, sagte der Regierungschef am Samstagvormittag zum Auftakt der Sondersitzung. Johnson bezeichnete seinen Deal als „größte einzelne Wiederherstellung nationaler Souveränität in der Geschichte des Parlaments.“ Johnson will Großbritannien am 31. Oktober aus der Europäischen Union führen. Seit dem Falklandkrieg vor 37 Jahren hat es keine Parlamentssitzung mehr an einem Samstag gegeben.

Die EU und Großbritannien hatten sich am Donnerstag auf ein neues Brexit-Abkommen geeinigt und die hochumstrittene Frage des Status der britischen Provinz Nordirland geklärt. Um über das Abkommen abzustimmen, kam das Parlament nun zum ersten Mal seit 37 Jahren an einem Samstag zusammen. Die letzte Samstagssitzung gab es 1982 wegen des Falklandkriegs.

Zuvor hatte Parlamentssprecher John Bercow einen Ergänzungsantrag zur Abstimmung zugelassen, der die Entscheidung über Johnsons Brexit-Abkommen aufschieben würde. Der vom ehemaligen konservativen Abgeordneten Oliver Letwin eingebrachte Antrag sieht vor, dass das Parlament vor einem Votum über die EU-Ausstiegsvereinbarung erst formell den Gesetzesvorschlag zur Umsetzung dieses Brexit-Vertrags verabschieden muss. Eine Annahme des Letwin-Antrags würde dazu führen, dass das Parlament am Samstag nicht über den Brexit-Vertrag abstimmt.

Im Anschluss an Johnson übte Labour-Chef Jeremy Corbyn scharfe Kritik an der von Johnson ausgehandelten Vereinbarung. Das Vertragswerk sei noch schlimmer als die vorhergehenden Abmachungen mit der EU, sagte Corbyn. Johnsons Vorgängerin Theresa May war mit dem von ihr ausgehandelten Brexit-Vertrag mehrfach im britischen Parlament gescheitert. Corbyn warf Johnson vor, seiner Regierung könne man nicht trauen. Eine Abstimmung an diesem Samstag würde den Brexit nicht beenden, und auch keine Sicherheit bringen. Vielmehr solle das britische Volk das letzte Wort haben.

Die Opposition hat bereits angekündigt, gegen den Austrittsvertrag zu stimmen. Auch die mit den Tories verbündete nordirische Partei DUP reagierte ablehnend. Johnson muss zudem die Brexit-Hardliner innerhalb seiner eigenen Konservativen Partei überzeugen, ebenso wie ehemalige Tory-Abgeordnete, die er selbst aus der Partei geworfen hatte, weil sie gegen seinen Brexit-Kurs gestimmt hatten – und zudem noch oppositionelle Labour-Abgeordnete, deren Wahlkreise den Brexit befürworten. Die Abgeordneten wollen zudem noch Änderungsanträge einbringen.

Johnson hatte schon vor der Sondersitzung versucht, die Parlamentarier zu überzeugen. Sie hätten die Chance, die Briten aus der „endlosen Brexit-Saga“ zu „befreien“ und das Land voranzubringen, schrieb Johnson in einem Gastbeitrag für die Zeitung „The Sun“. Damit könne ein „schwieriges, spaltendes und – ja – schmerzhaftes Kapitel“ der britischen Geschichte beendet werden.