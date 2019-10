Brexit-Abstimmung verschoben : Johnsons Chancen

Boris Johnsons „Super-Samstag“ fiel wie ein abgekühltes Soufflé in sich zusammen. Wieder gelang es den Brexit-Gegnern, dem Premierminister eine Niederlage zuzufügen und den Austrittsprozess aufzuhalten. Aber die parlamentarische Mehrheit für die überraschende Verschiebung des Votums über den neuen „Deal“ wie auch die Londoner Großdemonstration für ein zweites Referendum sind kein Hinweis darauf, dass der Abschied der Briten von der Europäischen Union noch gestoppt werden kann. Es klingt widersinnig, aber Johnson ist seinem Ziel, einem Austritt Ende des Monats, ein Stück näher gekommen.

Die Debatte im Unterhaus hat gezeigt, dass Johnsons Austrittsplan mehr Unterstützung genießt, als Theresa Mays drei Deals jemals finden konnten. Es ist gut möglich, dass der Premierminister schon Anfang der Woche eine Mehrheit für das novellierte Austrittsabkommen erhält – selbst Oliver Letwin, dessen Antrag das Votum über den Deal verhinderte, will ihm am Ende zustimmen. Die Aussicht auf einen Freihandelsvertrag mit der Europäischen Union, der dem Königreich neuen Bewegungsraum schenken soll, hat die Brexit-„Spartaner“ der Konservativen an Bord geholt, ohne den liberalen Tory-Flügel zu verprellen. Zugleich darf Johnson mit mehr als zehn Rebellenstimmen aus der Labour Party rechnen. Sie kommen von Abgeordneten, die keine Geduld mehr haben.

Nach dreieinhalb Jahren voller Brexit-Manöver, mit unzähligen Unterhausdebatten, Gerichtsurteilen und Verzögerungstricks, ist die Müdigkeit der Briten mit Händen zu greifen, nicht nur in den sogenannten Brexit-Wahlkreisen. Auch wenn sich an der ebenmäßigen Spaltung der Briten in „Remainers“ und „Brexiteers“ nichts geändert hat, in einem Punkt sind die Umfragen eindeutig: Eine Mehrheit im Vereinigten Königreich wünscht sich, dass der Austritt aus der Europäischen Union endlich über die Bühne gebracht wird.

„Let’s get Brexit done“

Diese Stimmung ist inzwischen nicht nur im britischen Parlament, sondern auch jenseits des Ärmelkanals zu spüren. Die „Traurigkeit“, welche die EU-Repräsentanten in der vergangenen Woche über den Brexit zum Ausdruck gebracht haben, war leiser als ihr Aufatmen über die Einigung, die mit dem britischen Premierminister erzielt wurde. Auch in Brüssel folgt man inzwischen Johnsons Mantra „Let’s get Brexit done“. Dass die EU das leidige Brexit-Kapitel endlich abschließen will, bewies sie durch die Bereitschaft, ihre bislang rote Linie zu überschreiten und das Austrittsabkommen doch noch einmal zu öffnen, um neue Regelungen für Nordirland einzufügen. Nicht von ungefähr dankte Johnsons den „europäischen Freunden“ am Samstag für ihre „flexible“ Haltung.

Der Stimmungsumschwung auf dem Kontinent könnte dem Premierminister nun in seinem schweren innenpolitischen Kampf nutzen. Wenn die EU besonnen reagiert, wird sie sich Zeit lassen mit der Entscheidung, ob sie eine weitere Verlängerung der Austrittsfrist zulässt. Dies würde jene produktive Ungewissheit schaffen, die Johnson helfen könnte, um das Austrittsabkommen in den kommenden Tagen über die Hürden im Unter- und im Oberhaus zu hieven. Näher war ein geregelter Austritt zu keinem Zeitpunkt. Eine weitere Verlängerung des Prozesses oder gar ein neues EU-Referendum würde das fiebrige Land jedenfalls mit einiger Sicherheit noch mehr erschöpfen