F.A.Z.-Sprinter : Zwischen Hoffen und Bangen

Es gibt Sachen, die gibt es eigentlich gar nicht. Die an Kuriositäten ohnehin reiche Brexit-Posse hat ein neues Kapitel, Boris Johnson sei Dank. Die einmalige Aufhebung der vom britischen Premier verhängten Parlamentspause durch das Oberste Gericht hat nochmal einen drauf gesetzt. Die stolze Demokratie versinkt zunehmend im Chaos, möchte man spontan meinen. Dabei hat das Gericht die Macht des Parlaments gestärkt, wie unser verantwortlicher Redakteur für Außenpolitik, Klaus-Dieter Frankenberger, in seinem Kommentar vermerkt. Und heute kehren die Abgeordneten aus ihrer Zwangspause zurück. Viel mehr Gutes lässt sich derzeit aber dann auch nicht mehr sagen. Wie geht es nun heute weiter? Kommen rasch die unvermeidlich scheinenden Neuwahlen, aus denen dann womöglich der Brexit-Trickser Johnson als strahlender Gewinner hervorginge? Mal sehen, was der Tag so bringt. Rule Britannia!

Erleichterung hingegen bei Feriengästen und Kunden von Condor. Nach der Thomas-Cook-Pleite stand in den Sternen, wie es nun mit der Tochter, der Fluglinie Condor weitergeht. Gestern Abend dann die erlösende Nachricht: Der Bund sowie das Land Hessen wollen Condor aus der Patsche helfen – mit 380 Millionen Euro. Erleichterung auch in der Touristikbranche, die vor den anstehenden Herbstferien andernfalls ins Schlingern geraten wäre. Eigentlich sollte die Entscheidung erst in den nächsten Tagen fallen, aber offenbar haben die politisch Verantwortlichen dann doch noch frühzeitig gespürt, dass die Kunden und Partner nicht länger auf grünes Licht für den Hilfskredit warten wollen.

Eine ebenso große Wundertüte wie die Briten ist auch Volkswagen. Im Zuge der Dieselaffäre hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig nun Anklage erhoben – nicht nur gegen den ehemaligen Chef Martin Winterkorn, sondern auch gegen den amtierenden Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess sowie den Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch; auch das gab es wohl in einem DAX-Konzern noch nie, stellt unser Autoexperte Martin Gropp fest. Noch gilt die Unschuldsvermutung und hält das VW-Präsidium fest zu den aktuellen Amtsträgern. Alles andere wäre in Wolfsburg auch eine Katastrophe, schließlich hat Diess gerade den größten Autohersteller der Welt voll auf Elektromobilität getrimmt, der Konzern ist komplett auf ihn zugeschnitten. Sein Verlust wäre kaum zu kompensieren in dieser Phase.

Sein erstes Auto war ein Renault R4, der kaum 300 Kilometer mit einer Tankfüllung weit fuhr, erzählt Jörg Hofmann lachend im Interview. Der Erste Vorsitzende der IG Metall ist der mächtigste Gewerkschafter im Land, sitzt unter anderem im VW-Aufsichtsrat. Obwohl man mit neuen Elektroautos kaum weiter kommt als mit seinem R4 gibt es für Hofmann zur Elektromobilität keine Alternative angesichts strikter CO2-Vorgaben der Politik. Am neuen Klimapaket der Bundesregierung hat Hofmann aber einiges auszusetzen. Noch mehr bringt ihn auf die Palme, dass Zulieferkonzerne wie Continental angeblich die konjunkturelle Flaute nutzen wollen, um Arbeitsplätze ins Ausland zu verschieben. Heute tagt der Aufsichtsrat von Conti, die Beschlüsse werden mit Spannung erwartet.

Und sonst? Donald Trump will heute die Mitschrift seines umstrittenen Ukraine-Telefonats veröffentlichen – die Demokraten rüsten sich derweil für ein „Impeachment“-Verfahren gegen den Präsidenten. In New York wartet die Welt gespannt auf die Rede des iranischen Präsidenten Hassan Rohani. In Berlin lädt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zum Waldgipfel. Und in Frankfurt steht der Börsengang von Teamviewer an – mit einem erwarteten Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro das größte Parkettdebüt eines Techunternehmens in Deutschland seit Anfang des Jahrtausends.

Die Nacht in Kürze

An dem Klimapaket der Bundesregierung gibt es massive Kritik. Bundesumweltministerin Svenja Schulze will sich Verbesserungsvorschläge nun „unvoreingenommen“ anhören.

Der Opernstar Plácido Domingo steht wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung seit Wochen unter Druck. Nun zog der 78 Jahre alte Sänger Konsequenzen und sagte alle Auftritte an der New Yorker Oper ab.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnt davor, die Gelegenheit für ein direktes Gespräch zwischen Irans Staatschef Hassan Ruhani und Amerikas Präsident Donald Trump verstreichen zu lassen. Die Amerikaner müssten davor jedoch Vertrauen schaffen, fordert die Regierung in Teheran.