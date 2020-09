Bouffier im Amt bestätigt : „Kanzlerkandidatenfrage bis Dezember klären“

Ministerpräsident Volker Bouffier ist am Samstag erneut zum Landesvorsitzenden der hessischen CDU gewählt worden. In seiner Rede pochte er auf Geschlossenheit angesichts der Debatte über den neuen Parteichef.

Die hessische CDU hat Ministerpräsident Volker Bouffier in seinem Amt als Parteichef bestätigt. Bei einem Konvent in nordhessischen Willingen bekam der Achtundsechzigjährige am Samstag 92,6 Prozent der Stimmen. Am selben Ort war er vor zehn Jahren zum Nachfolger Roland Kochs an die Spitze der Union gewählt worden. Wenige Wochen später war er Koch auch im Amt des Ministerpräsidenten gefolgt. Beim Parteitag vor zwei Jahren hatten im Landtagswahlkampf 98,5 Prozent der Delegierten für Bouffier votiert. Auf der nationalen Ebene zählt er zu den stellvertretenden Vorsitzenden der CDU.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. F.A.Z.

In seiner Rede äußerte Bouffier sich auch zur Debatte über den neuen Parteichef der Bundespartei. Nach der Wahl im Dezember sei die Geschlossenheit der Partei besonders wichtig, weil in den ersten Monaten des Jahres die hessischen Kommunalwahlen sowie in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, und Thüringen Landtagswahlen anstünden. „Für mich ist es deshalb nicht akzeptabel, dass wir über die Kanzlerkandidatenfrage erst im April oder Mai des nächsten Jahres entscheiden“, sagte Bouffier. „Lasst uns alles tun, dass wir bis zu unserem Parteitag wissen, wer für CDU und CSU ins Rennen geht.“

Angesichts der Corona-Pandemie fand der Parteitag in Nordhessen unter besonderen Bedingungen statt. Für die trotz der Hygienemaßahmen vorgeschriebenen geheimen Abstimmungen nutzen die 352 Delegierten „Schoßwahlkabinen“ aus faltbarer Pappe.