Aktualisiert am

Leben in der Pandemie

Leben in der Pandemie :

Leben in der Pandemie : Bleibt endlich im Homeoffice!

Das Privatleben liegt auf Eis, aber in den Büros herrscht wieder reger Betrieb. Das ist ein Problem.

Es gibt eine neue Aufreger-Regel im Kampf gegen das Coronavirus. Sie lautet: fünfzehn Kilometer. Weiter dürfen sich Menschen, deren Zuhause in einer Stadt oder einem Landkreis mit hohen Corona-Infektionsraten liegt, nicht von ihrem Wohnort entfernen. Die neue Einschränkung gilt von Montag an. Das haben die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder so beschlossen. Mit zwei Ausnahmen: Wer einen „triftigen Grund“ hat, darf weiter weg. Und für Berufspendler gilt die Regelung auch nicht. Auf dem Weg zur Arbeit hat Deutschland weiter freie Fahrt.

Maja Brankovic Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zuständig für „Der Volkswirt“. F.A.Z.

Es scheint symptomatisch für die Corona-Politik der vergangenen Monate. Wo es nur geht, werden die Beschränkungen verschärft, wenn das Infektionsgeschehen außer Kontrolle gerät. Manchmal kommt dann eben ein Gehege ums Haus heraus.