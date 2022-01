Digitales Geld : Bitcoin weiter im Sinkflug

Ein Bitcoin-Bild hängt an der Wand während der „North American Bitcoin Conference“ im James L Knight Center am 19. Januar 2022 in Miami, Florida. Bild: AFP

Der Bitcoin ist am Samstag abermals um rund 4 Prozent gefallen und bewegt sich nun um die 35.000 Dollarmarke. Im November erreichte die größte und bekannteste Kryptowährung der Welt einen Höchststands von 69.000 Dollar. Zuletzt lag sie bei 35.049 Dollar, nach einem steilen Fall auf 34.000 Dollar.

OANDA-Analyst Edward Moya schrieb am Freitag, Bitcoin falle, da die Krypto-Händler nach „dem Blutbad bei den Aktien“ und im Vorfeld der Sitzung der Federal Reserve in der nächsten Woche das Risiko scheuten. „Bitcoin bleibt in der Gefahrenzone und wenn die 37.000 Dollarmarke bricht, gibt es nicht viel Unterstützung bis zur 30.000 Dollarmarke.“ Ether, die Münze, die mit dem Ethereum-Blockchain Netzwerk verbunden ist, fiel am Samstag um 6,7 % auf 2.396 Dollar.