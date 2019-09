Gehälter von Ingenieuren : Autohass, Diesel-Krise – und gute Gehälter

Die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main steht kurz vor der Eröffnung. Und selten war die Öffentlichkeit deshalb so nervös. Ein neuer Hass auf das Auto kursiere, heißt es, nachdem kürzlich Randalierer in einem Kronberger Autohaus gewütet hatten. Auch zuvor hatten schon Linksautonome in Köln Porsche-Wagen in Brand gesetzt. Beide Male nahmen die mutmaßlichen Täter Bezug auf die IAA. Aber auch weniger erhitzte Gemüter sind derzeit von den Themen Klimawandel und Diesel-Skandal bewegt.

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance“. F.A.Z.



Hinzu kommt auch noch Unruhe durch internationale Entwicklungen, etwa durch den Brexit oder den Handelsstreit zwischen Amerika und China. Insgesamt heißt das: Die Autobranche hat schon komfortablere Zeiten gesehen. Das müsste sich doch auf die Gehälter für Ingenieure auswirken, oder? Tatsächlich sagen Gehaltsfachleute diesem Bereich keine rosige Zukunft vorher: „Der analoge Bereich – damit ist vor allem die herkömmliche Autoindustrie gemeint – wird voraussichtlich verlieren.