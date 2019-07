Strukturwandel : Hipster, ab aufs Land!

So schnell wie Leipzig wächst derzeit keine andere Kommune in Deutschland. Um 11,7 Prozent stieg die Einwohnerzahl der Stadt zwischen 2012 und 2017, von 529.000 auf 590.000. So steht es im „Heimatatlas“, den Heimatminister Horst Seehofer diese Woche vorgestellt hat. Im Oktober des laufenden Jahres, so jubelte jüngst die Statistikbehörde der Stadt, erreicht sie wohl die runde Zahl von 600 000 Einwohnern, so viel wie seit den fünfziger Jahren nicht mehr, vor der großen Abwanderung aus der DDR.

Für das Phänomen gibt es eigentlich keine rationalen Gründe, jedenfalls keine, die sich nach den Maßstäben der klassischen Ökonomie und Infrastrukturforschung messen ließen. Das Leipziger Gehaltsniveau liegt noch immer deutlich unter dem deutschen Durchschnitt, kein einziger Dax-Konzern hat seinen Sitz in der Stadt. Die Universität bietet in vielen Fächern bestenfalls Mittelmaß, der Flughafen ist zwar ein wichtiges Fracht-Drehkreuz, aber ohne wirklich relevante Passagierverbindungen.

Beim Leipzig-Boom geht es nicht um Geld, sondern um ein Lebensgefühl. Die größte sächsische Kommune ist eine „Schwarmstadt“. Vor allem jüngere Leute ziehen aus allen Himmelsrichtungen her: aus dem Umland, aus ganz Deutschland, auch aus dem Ausland. Leipzig gilt längst als das „neue Berlin“, der Ort scheint zu bieten, was die Hauptstadt inzwischen verloren hat: eine gewisse Leichtigkeit, die auch aus den günstigen Mieten und den vielen Altbauten resultiert, den Reiz des Unfertigen, einen starken Freiheitsmythos. Leipzig hat gezeigt, wie innerhalb weniger Jahre aus einer Hauptstadt der Armut eine Boomtown werden kann.

Jobs fehlen kaum

Nun fragen sich der CSU-Politiker Seehofer und seine Kollegen in der Bundesregierung wieder einmal, warum es in Deutschland nicht lauter Leipzigs gibt. Denn den wachsenden Städten in vielen Teilen Deutschlands stehen viele schrumpfende Regionen gegenüber, zum Beispiel das nur 70 Kilometer entfernte Gera, wo der langjährige Chefredakteur der „Thüringer Allgemeinen“ den jungen Leuten kürzlich riet: „Gehen Sie aus Gera weg! Das ist eine Loser-Stadt.“ Das Land, so die übereinstimmende Diagnose von Wissenschaft und Politik, driftet auseinander – ein Phänomen, das sich im Übrigen vielerorts in Europa beobachten lässt.

Es fragt sich nur, ob die Bundesregierung das Neue daran wirklich schon verstanden hat. Als Seehofer am Mittwoch gemeinsam mit der Familien- und Agrarministerin seinen Bericht über „Gleichwertige Lebensbedingungen“ vorstellte, bot er bloß das Übliche an: Geld und Infrastruktur. Er will strukturschwache Regionen fördern, Verkehrswege ausbauen, eine „faire Lösung“ für überschuldete Kommunen finden. Das Prinzip lehnten Länder und Kommunen, die sich dem Papier verweigerten, nicht etwa ab, ganz im Gegenteil: Sie wollten mehr davon, allen voran Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, der es eigentlich besser wissen müsste. Aber der Sozialdemokrat ist seit neuestem Präsident des Städtetags, da gehört der Ruf nach Geld zum Jobprofil.

Am bizarrsten erscheint angesichts der neueren Problemlagen ein Punkt, der in alter Tradition ganz oben auf Seehofers Liste steht: „Arbeitsplätze in strukturschwache Regionen bringen“. Denn der demographische Wandel hat die Verhältnisse längst umgekehrt. Nicht die Jobs sind es in erster Linie, die vielerorts fehlen, sondern die Menschen. Schon viel länger, als es die Öffentlichkeit wahrhaben wollte, gilt vielen Unternehmern der Mangel an Arbeitskräften gerade in Ostdeutschland als größtes Investitionshindernis. Der Exodus einer ganzen Generation nach der Wende hat ihre Spuren hinterlassen, vor allem jüngere Leute oder Beschäftigte mit guter Ausbildung fehlen heutzutage.