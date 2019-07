Kein Recht auf Hitzefrei

Wer wissen will, was wirklich gegen die Hitze im Büro hilft und wozu der Arbeitgeber verpflichtet ist, schaut am besten in die Richtlinien der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Baua). Die schlechte Nachricht zuerst: Beschäftigte in Deutschland haben keinen direkten Rechtsanspruch auf Hitzefrei. Trotzdem muss der Arbeitgeber gesundheitsgefährdende Hitze vermeiden. Das heißt: Wenn in einem Arbeitsraum die Lufttemperatur auf mehr als 35 Grad steigt, ist der Raum nicht mehr zur Arbeit geeignet – die Angestellten müssen also woanders weiterarbeiten. Zwischen 30 und 35 Grad ist der Arbeitgeber verpflichtet, lindernde Maßnahmen zu ergreifen. Darunter fällt etwa, den Arbeitnehmern flexible Arbeitszeiten zu ermöglichen, den Dresscode zu lockern, Ventilatoren oder Getränke bereitzustellen. Zwischen 26 und 30 Grad ist er dazu nicht verpflichtet, aber gesetzlich gehalten. Persönlich sollten Angestellte vor allem darauf achten, genug zu trinken. Während bei 24 Grad Raumtemperatur etwa zwei Liter Flüssigkeit je Arbeitstag ausreichen, sind bei Hitze drei Liter und mehr nötig. Als Durstlöscher bieten sich Mineralwasser, Saftschorlen und Kräutertees an. Eiswürfel sollten nicht drin sein – die machen das Getränk zu kalt für Mund und Magen. Wer bei Hitze Kopfschmerzen bekommt, kann sich die Handgelenke mit kaltem Wasser beträufeln, das sorgt schnell für Kühlung. Und auch in der Kantine sollte man umdenken: Statt eines deftigen Schnitzels in der Mittagspause sind mehrere leichte Mahlzeiten, etwa Salate oder Müslis, über den Tag verteilt besser. bth.