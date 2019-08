Frau Brenner, Sie beschäftigen sich seit Jahren mit den sogenannten Dual-Career-Paaren, die beide hoch qualifiziert und beruflich ambitioniert sind. Warum rückt diese Konstellation erst jetzt in den Fokus?

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. F.A.Z.

Das hat einen ökonomischen Grund und ist mit dem Stichwort Fachkräftemangel umrissen. Eine Studie von McKinsey belegt, dass im Jahr 2030 rund 5,1 Millionen Arbeitskräfte in Deutschland fehlen werden, davon 2,4 Millionen Akademiker. Die Unternehmen haben Schwierigkeiten, hochqualifizierte Nachwuchskräfte zu finden und langfristig an sich zu binden. Es ist schon lange nicht mehr so, dass Partner dem anderen hinterherziehen, wenn ihm oder ihr eine attraktive Stelle angeboten wird. Private Beziehung und die jeweiligen beruflichen Wünsche in Einklang zu bringen ist ein zentrales Kriterium der Karriereplanung dieser Paare. Unternehmen und Organisationen sind gut beraten, diese neuen Lebensmodelle zu akzeptieren.