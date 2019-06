Beschwerlicher Karriere-Weg : Wo bitte geht’s nach oben?

So mancher kennt die Geschichte noch von den Großeltern. Die Geschichte eines Aufstieges. Sie beginnt so oder so ähnlich: „Nach dem Krieg haben wir ja nichts gehabt. Aber dann...“ Die Aufsteigerbiografien aus der Wirtschaftswundergeneration wirken aus heutiger Perspektive unerreichbar. Der Weg – zum Teil bis in die Chefetage – schien beinahe reibungslos zu gelingen, auch ohne Abitur und Studium. Heute dagegen scheint er beschwerlicher geworden zu sein.

Wirklich? Untersucht hat diese Frage Nico Stawarz vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Er verglich die Arbeitseinstiegsgeschichten von Westdeutschen zu verschiedenen Zeiten. Er fand heraus, dass Berufsneulinge in ihrer Laufbahn in den Siebziger- und Achtzigerjahren eine geringere Zunahme des sozialen Ansehens erlebten als die Vergleichsgruppe zur Zeit des Wirtschaftswunders. Ein Grund dafür sei, dass die Arbeitnehmer in den Siebzigern und Achtzigern schon von Beginn ihrer Karriere an im Schnitt in prestigeträchtigere Berufe einstiegen.

Heutzutage ist das sogar noch stärker der Fall: „Kinder erreichen heute zu Berufsbeginn durchschnittlich höhere Positionen als ihre Eltern“, sagt Stawarz. „Über den Lebensverlauf gesehen, ist die berufliche Position jedoch relativ stabil, ebenso wie in der Elterngeneration.“ Man sehe auch, dass sogenannte „Kaminkarrieren“, also Aufsteigerkarrieren innerhalb eines Unternehmens, seltener geworden seien. Das liege daran, dass viele Unternehmen Managementpositionen gern mit externen Kräften besetzten und viele Positionen im mittleren Management in den letzten Jahren abgebaut worden seien. „Der Aufstieg in bestimmte Managerbereiche ist für Interne also kaum mehr möglich“, so Stawarz. Wer aufsteige, entscheide sich in der Regel viel früher: „Die soziale Herkunft spielt noch immer eine Rolle“, sagt der Soziologe. „Das Bildungssystem ist offener geworden, soziale Ungleichheiten bleiben jedoch relativ stabil.“

„Heutzutage zählt das, was auf dem Papier steht“

Ulrich Walwei, kommissarischer Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), sagt, dass die Ausgangsfrage nach dem beschwerlicheren Aufstieg nicht pauschal beantwortet werden könne. Genaue Zahlen gebe es nicht. Wie schnell der Aufstieg gelingt, hängt immer auch von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt ab, erläutert Walwei. Er gibt zu bedenken, dass die Voraussetzungen früher andere waren als heute. „Es gab damals schlicht nicht so viele Menschen mit einer solch hohen Bildung. Daher haben die Unternehmen die Arbeitskräfte eingestellt, die verfügbar waren.“ Zudem sei heutzutage vieles komplexer geworden. Schafft also nur mehr Bildung den Wettbewerbsvorsprung auf dem Arbeitsmarkt? Gibt es ihn nicht mehr, den Aufstieg durch Erfahrung?

Auch Stefan H. aus Pullach bei München ist überzeugt, dass Karriere heute nicht mehr so einfach geht. „Heutzutage zählt das, was auf dem Papier steht“, sagt der 23-Jährige. Er ist technischer Produktdesigner und lernte bei einem kleinen Betrieb. Gerade macht er eine Weiterbildung zum Techniker. Dafür hat er seinen Ausbildungsbetrieb verlassen, später möchte er sich sogar noch im kaufmännischen Bereich fortbilden. Er hofft auf einen Umstieg in die Industrie. Dort sei der Aufstieg leichter möglich. Man brauche aber die entsprechenden Titel. Die meisten seiner Klassenkameraden sehen es ähnlich.

Auch aus Sicht vieler Politiker wird angesichts der Digitalisierung lebenslanges Lernen immer wichtiger. Doch sichern Weiterbildungen auch den Aufstieg? Das IAB hat zu dieser Frage eine Simulationsstudie gemacht. Die Arbeitsmarktforscher Christian Ebner und Martin Ehlert haben dabei die Fortbildungswege von 6000 Beschäftigten untersucht und festgestellt, dass Fortbildungen nicht zwangsläufig dafür sorgen, beruflich aufzusteigen. Im Gegenteil, die Fortgebildeten verharrten meist auf ihren Positionen. Der Umkehrschluss: Fortbildungen sorgen für Jobsicherheit. Ein Aufstiegsmotor sind sie nicht immer.

Befristungen als verlängerte Probezeit

Wer es jedoch wie H. macht und noch einmal die Schulbank drückt, der kann möglicherweise durch einen Branchen- oder Betriebswechsel aufsteigen. Denn gerade im Handwerk sei eine steile Karriere oft schwer zu machen, stellen Fachleute fest; das liege vor allem an der Größe der Betriebe. Viele seien zu klein, um mehrere Meister als leitende Angestellte bezahlen zu können, sagt Katarzyna Haverkamp vom Institut für Mittelstand und Handwerk in Göttingen. Dem Handwerk entgehen so immer mehr wertvolle Fachkräfte. Das konnte Haverkamp in ihrer Studie von 2016 nachweisen. Seit Mitte der 90er-Jahre hat sich die Zahl der Handwerker, die im Handwerk bleiben, von 50 auf 40 Prozent reduziert. In manchen Branchen gehen zudem immer weniger Schulabgänger überhaupt erst ins Handwerk. Viele stiegen lieber gleich bei einem größeren Betrieb ein, sagt Haverkamp.

Und hat ein langsamerer Aufstieg auch mit der Tendenz zu befristeten Verträgen zu tun? Die gab es schließlich zu Großvaters Zeiten deutlich seltener. „Befristungen betreffen unter anderen Akademiker besonders häufig“ sagt Walwei. „Das hängt damit zusammen, dass man sich von deren Kompetenzen erst einmal ein Bild machen muss.

Befristungen können daher auch eine Art verlängerte Probezeit sein.“ Ein Aufstiegshemmnis sieht er in solchen Vertragsarten nicht, vor allem nicht für Menschen mit Berufsausbildung. Diese seien schon für eine bestimmte Tätigkeit voll qualifiziert und würden seltener befristet eingestellt. Die Aussichten für Berufsgebildete scheinen vor diesem Hintergrund gut. Warum sich immer weniger für diesen Weg entscheiden, müsse hinterfragt werden, sagt Walwei. „Aus finanzieller Sicht gibt es kaum Gründe dafür.“ Handwerksmeister verdienten nicht unbedingt schlechter als Absolventen mit Bachelor. Viele Absolventen wüssten zudem nicht, dass auch der Meister die Eintrittskarte für ein Studium ist.