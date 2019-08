Lage am Ausbildungsmarkt : Junge Menschen werden lieber Tierpfleger als Metzger

Jeder zehnte Ausbildungsplatz in Deutschland blieb im vergangenen Jahr unbesetzt, weil es zu wenige Jugendliche gab, die sich um Lehrstellen bewarben. Und daran wird sich in diesem Jahr trotz schwächelnder Konjunktur nach Einschätzung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) wenig ändern. Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres seien immer noch „Tausende von Ausbildungsstellen in einer Vielzahl von Berufen, Branchen und Regionen unbesetzt“, berichtet DIHK-Präsident Eric Schweitzer. „Während die Betriebe früher unter zahlreichen Bewerbern auswählen konnten, wählen heute immer öfter die Jugendlichen ihren Ausbildungsbetrieb.“

Tatsächlich zeigen auch die Daten der Bundesagentur für Arbeit, dass sich die Knappheitsverhältnisse weiter zugunsten der Bewerber verschieben: Auf der einen Seite waren Ende Juli 207.000 der von Betrieben und Verwaltungen fürs neue Lehrjahr angebotenen Plätze noch nicht besetzt. Auf der anderen Seite waren bei den Arbeitsagenturen Ende Juli aber nur 138.000 Bewerber gemeldet, die noch nichts gefunden hatten.

Und während die Zahl der zu diesem Zeitpunkt noch unbesetzten Lehrstellen im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent gestiegen ist, ging die Zahl noch der unversorgten Bewerber um knapp ein Prozent zurück. Rein rechnerisch standen jedem von ihnen Ende Juli damit 1,5 freie Lehrstellen zur Auswahl.

Verschärfter Bewerbermangel

Insgesamt hatten sich seit dem vergangenen Herbst nach Zählung der Arbeitsagenturen 479.000 junge Menschen um eine Lehrstelle für das nun beginnende neue Ausbildungsjahr beworben, was einem Rückgang um 4,5 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht. Demgegenüber hatte sich die Gesamtzahl der angebotenen Lehrstellen im gleichen Zeitraum um 2,1 Prozent auf 543.000 erhöht. Bis vor zwei Jahren war es sogar üblich gewesen, dass die Arbeitsagenturen bis Ende Juli insgesamt mehr Bewerber registriert hatten als freie Plätze.

Diese Verschiebungen bedeuten allerdings nicht, dass die Bewerber nun in allen Berufen und Regionen freie Auswahl haben. Denn gleichzeitig klaffen Berufswünsche und Bedarf in vielen Bereichen immer stärker auseinander, was den Bewerbermangel in weniger beliebten Berufen noch zusätzlich verschärft.

Besonders deutlich wird das, wo es um Tiere geht: Immer mehr junge Menschen wollen Tierpfleger werden – und zugleich fehlen immer mehr Metzger. In der Tierpflege waren Ende Juli deutschlandweit nur noch 66 freie Lehrstellen übrig, und das für 881 Jugendliche, die noch suchten. In der gesamten Lebensmittelherstellung, die neben Fleischern auch Bäcker und andere Berufe umfasst, gab es indes noch 1226 Bewerber – und gleichzeitig 5933 unbesetzte Lehrstellen.

Gewaltige Herausforderungen für Betriebe

Entsprechend besorgt zeigt sich neben dem Lebensmittelhandwerk auch die Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss, die 6000 Betriebe der Ernährungsindustrie vertritt. Eine aktuelle Auswertung des Verbands weist aus, dass in der Branche zwar die Zahl der Beschäftigten im vergangenen Jahr um rund ein Prozent gestiegen ist, doch gilt das nicht für Auszubildende.