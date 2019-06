Innovativer Führungsstil : Die 2-Stunden-Chefin

Der wahre Unternehmer zeigt sich darin, wie er aus einem Unfall eine Geschäftsidee zieht. Insa Klasing ist so ein Fall. Die hochbegabte Managerin, vom Weltwirtschaftsforum als „Young Global Leader“ ausgezeichnet, hat eine klassische Karriere hingelegt: Studium in Oxford, Beraterin bei der Unternehmensberatung Bain in London, Deutschland-Chefin von Kentucky Fried Chicken, wo sie das Fastfood-Geschäft verdoppelt – bis sie ihr Pferd eines Tages in vollem Galopp aus dem Sattel wirft.

Klasing bricht sich beide Arme, es folgen Operation und Reha. Sie ist für Wochen außer Gefecht gesetzt und gibt ihrem Denken eine neue Richtung. „Im Nachhinein war der Unfall das Beste, was mir passieren konnte, ich wurde gezwungen loszulassen“, sagt sie heute, drei Jahre danach. Erst hat sie ihren Führungsstil radikal umgestellt, danach ihr gesamtes Leben.

Lektion eins: Zwei Stunden am Tag genügen, um ein guter Chef zu sein. Für mehr reichte ihre Energie anfangs nicht, als sie nach dem Unfall ins Büro zurückkehrte. Daraus entwickelte Klasing ihre Theorie, genannt das „Autonomie-Prinzip“, das die Mitarbeiter in die Freiheit entlässt. „Das Spannende war, dass meine stark reduzierte Führungstätigkeit weder zu Chaos noch Stillstand führte, im Gegenteil: Das Team startete durch, übernahm immer mehr Verantwortung“, schreibt Klasing in ihrem Buch „Der 2-Stunden-Chef“, das gerade im Campus-Verlag erschienen ist.

Wobei ihre Theorie nicht verlangt, dass der Chef nach zwei Stunden nach Hause oder auf den Golfplatz gehen soll, vielmehr soll er (oder sie) die Zeit für wirklich wichtige Dinge nutzen. Fürs Nachdenken über die Strategie zum Beispiel. Weniger Tagesgeschäft, mehr Inspiration; weniger Führung, mehr Ergebnisse; so fasst Klasing ihr Prinzip zusammen.

Lektion zwei: Aus der Managerin wird eine Unternehmerin. Insa Klasing lässt die Hühnchen fortan Hühnchen sein und gründet ihre eigene Firma, das Start-up „The Next We“. Hier hilft sie Konzernen bei der Transformation, bietet allen deren Mitarbeitern gleichzeitig eine neue Art des Coachings an. Der Clou: Der Coach kommt nicht ins Büro, sondern wird über die App zugeschaltet. „Wir sind ein rein virtuelles Unternehmen“, sagt Klasing. Sie selbst hat ihr Büro in Berlin, ihr Netzwerk aus Coaches ist über die Republik verteilt.

Lektion drei: Aus der Smartphone-Süchtigen wird die Achtsamkeitsjüngerin. Klasing, die früher dem Takt der Termine und Mails auf ihrem Mobiltelefon gehorchte, schaltet das Gerät heute auch mal ab und atmet durch. „Ich meditiere jeden Tag mindestens 40 Minuten, das ist kein Zeitraub, sondern beschleunigt den Erfolg“, sagt die Frau, die am vergangenen Sonntag im Berliner Admiralspalast über ihr Leben, ihren Unfall und die Lehren daraus in der Reihe der Tedx-Talks berichtete.