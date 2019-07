Erreichbarkeit : Wenn im Urlaub die Arbeit ruft

Beim Strandspaziergang kurz mal eine SMS verschicken, abends im Hotel noch schnell die E-Mails lesen: 70 Prozent der Berufstätigen sind auch im Sommerurlaub für ihren Chef erreichbar. Das hat eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 1000 Menschen im Alter von mindestens 16 Jahren ergeben, die am Montag veröffentlicht wurde. Der Anteil ist damit leicht gestiegen: 2018 waren 64 Prozent der Berufstätigen im Urlaub dienstlich erreichbar.

Besonders weit verbreitet sind dabei Kurznachrichten wie SMS oder die iMessages von Apple: Zwei Drittel der Befragten gaben an, auf diesem Weg für ihren Arbeitgeber, ihre Kollegen oder Geschäftspartner ansprechbar zu sein. 58 Prozent gehen auch ans Telefon, und mehr als jeder Vierte ruft während des Urlaubs seine dienstlichen E-Mails ab. Früher habe es zumindest unter den abhängig Beschäftigten eine klare Trennung zwischen Beruf und Privatleben gegeben, sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Diese löse sich zunehmend auf. Viele Arbeitnehmer genössen Vertrauensarbeitszeiten und könnten auch von ihrem Arbeitsplatz aus private Dinge erledigen.

Rechtliche Verpflichtung zur Erreichbarkeit?

Umgekehrt seien viele von ihnen bereit, auch im Urlaub dienstlich erreichbar zu sein. „Es ist allerdings wichtig, dass die freie Zeit möglichst ungestört zur Erholung oder für rein private Unternehmungen genutzt werden kann“, sagte Rohleder. Unternehmen sollten darauf achten, „dass es gute und funktionierende Vertretungslösungen gibt und Kollegen im Urlaub nur im absoluten Notfall gestört werden.“

Vor allem Jüngere setzen schon jetzt bewusst Grenzen: So gaben in der Umfrage 36 Prozent der 16- bis 29-Jährigen an, in ihrem diesjährigen Sommerurlaub nicht erreichbar zu sein. Unter den 30- bis 49-Jährigen sind es 25 Prozent, unter den 50- bis 64-Jährigen 29 Prozent. Eine rechtliche Verpflichtung zur Erreichbarkeit bestehe in den meisten Fällen nicht, sagte Rohleder.

Doch weil viele Unternehmen ihre Mitarbeiter nicht mehr verpflichteten, mit langem Vorlauf Urlaub einzureichen, und Urlaubssperren wegen dienstlicher Belange zur Ausnahme würden, könne das umgekehrt bedeuten, dass man auch während seines Urlaubs ein Auge auf ein laufendes Projekt haben muss, gerade in kleinen Unternehmen.