Frisurentrends : Das Comeback der Dauerwelle

Der Friseurbesuch wird wohl bald teurer werden, weil es an Fachkräften fehlt. Derweil steht die Dauerwelle vor einem Comeback – auch wenn sie nicht mehr so heißen darf.

Zurück in die 70er: So könnte die Frisurentrends im Sommer aussehen. Bild: dpa

Es gibt wenige Dinge im Leben, an den sich die Geister in der Regel so klar scheiden. Denn entweder freuen sich Frauen auf ihren Besuch beim Friseur, oder sie sehen ihm voller Sorge entgegen. Männer hingegen nehmen dieses Thema meist viel gelassener – oder vermeiden es ganz. Und doch ist allen Friseurbesuchern eines gemein: Sie werden wohl bald mehr für ihren Haarschnitt, die Bartrasur oder etwas Farbe auf dem Kopf zahlen müssen.

Denn die Friseurbranche erwartet weiter steigende Preise für ihre Kunden. Schönheit stehe hoch im Kurs, ebenso das Vertrauen in die rund 230.000 Fachkräfte, sagte Harald Esser, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) am Montag in Frankfurt. Neben der gestiegenen Nachfrage nach Friseurleistungen bestimmten der starke Wettbewerb um Mitarbeiter und damit höhere Personalkosten die Kundenpreise. Diese würden weiter moderat steigen, nach einem Plus um 2,2 Prozent im Jahr 2017. Jüngere Zahlen gibt es nicht.

Frauen geben demnach im Durchschnitt etwa 53 Euro für den Friseurbesuch aus, wobei es regional große Unterschiede gibt. In London müsse man zwar noch sehr viel mehr bezahlen, doch seien die Preise in einer Stadt wie Frankfurt schon hoch, sagt Jörg Müller, der Hauptgeschäftsführer des Verbands. Die Hälfte der Frauen fragt nach Farbveränderungen. Für Männer kostet ein Friseurbesuch im Durchschnitt rund 21 Euro.

Große Nachwuchssorgen

Auch die vieldiskutierte Mindestausbildungsvergütung beschäftigt die Branche. Sie könne zu einem Rückgang der Ausbildungsbereitschaft führen, sagt Esser. Dabei plagen die Branche ohnehin Nachwuchssorgen. Im Vorjahr sei die Zahl der Auszubildenden abermals gefallen – um 4,7 Prozent auf etwa 21.000 Auszubildende. Damit stehe man aber noch immer an siebter Stelle unter den Ausbildungsberufen in Deutschland, sagt Esser. Gestiegen sei dagegen der Anteil der männlichen Auszubildenden (plus 14 Prozent).

Die Nachwuchsproblematik bleibe die größte Herausforderung für das Handwerk allgemein und das der Friseure, das liege an der geringen Vergütung und habe auch demographische Gründe. Esser kritisierte zudem die wachsende Konkurrenz durch Barbershops, in denen oft keine ausgebildeten Friseure arbeiteten.

Der durchschnittliche Betrieb verfüge über drei Mitarbeiter, sagte Müller. Dabei gewönnen traditionelle Familienunternehmen durch ihren Service am Kunden und die Nähe an Bedeutung. Auf der anderen Seite gebe es auch eine „Atomisierung“ in Klein- und Kleinstbetriebe, die nicht zukunftsträchtig seien und das Bild verzerrten. Eine zu niedrige Vergütung sei dabei weniger im Westen Deutschlands ein Thema als im Osten.

Die 70er kommen zurück

Und was sind aktuelle Trends in der Branche? Vor allem jüngere Kunden, darunter auch männliche, fragten wieder vermehrt nach permanenten Umformungen, heißt es vom Verband. Gemeint ist damit nichts anderes als die gute alte Dauerwelle, die aber inzwischen nicht mehr so genannt wird. Zu negativ war ihr Image. Nicht nur ihr Name hat sich verändert, auch die Wickeltechniken und die verwendeten Substanzen sind andere. Die einstige „Straßenschienenwicklung“ gibt es wohl nicht mehr – alle Wickler lagen dabei in Reih und Glied.

Auch soziale Medien nehmen mitunter großen Einfluss auf den Friseurbesuch. Nicht selten kämen junge Frauen mit ganz genauen Vorstellungen über Frisur und Haarfarbe zu ihm, weil sie dies auf Instagram gesehen hätten – zuweilen sogar mit der genauen Farbnummer, sagt Friseur Julian Wagner, der in Frankfurt einige Frisurentrends für den Sommer dieses Jahres vorstellte. Mit viel Geometrie, dickem Pony oder wilden Locken sollen sie an die siebziger Jahre erinnern.

Gute Friseure sind gefragt

Die Farbe Blond bleibe ein wichtiges Thema, sagte Wagner. Aber durchaus auch mal in einer beigen, matten Variante. Männer, die den jüngsten Trends folgen wollen, könnten sich demnach klare, gerade Konturen im Haarschopf schneiden lassen und – zu dieser Zeitreise passend – einen Oberlippenbart rasieren.

Insgesamt zeigt sich der Verband mit der Geschäftsentwicklung des Friseurhandwerks zufrieden. Im Jahr 2017 wuchs der Umsatz im Durchschnitt um 2,4 Prozent. Gut 80.600 Salons – davon rund 10.000 Filialbetriebe – erwirtschafteten dabei mehr als 7 Milliarden Euro. In den Jahren davor betrug das Wachstum jedoch 3 Prozent und mehr.

Laut einer Studie unter britischen Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren, die länger als drei Monate in einer Beziehung lebten, sagte wohl die Hälfte der Befragten, einen guten Friseur zu finden, sei schwieriger als einen guten Partner. Repräsentativ für die Gesamtbevölkerung Großbritanniens mag dieses Ergebnis nicht sein, doch das Herz manches Friseurs dürfte dabei höher schlagen.