An dem Tag im Winter 2017, an dem Andreas Schuster sich eingestehen muss, dass es so nicht weitergeht, hängen Schneewolken über der mittelgroßen Stadt in Nordbayern, in der er arbeitet. Das Wetter passt zu dem Gefühl der Beklemmung, das ihn befällt, wenn er den Aktenberg auf seinem Schreibtisch betrachtet. Nach Ende seines Referendariats zwei Monate zuvor betreut er komplexe Bauvorhaben für den Freistaat. Seine Vorgängerin hat ihm etliche offene Projekte hinterlassen, bei denen Schuster teilweise über die Zuteilung hoher staatlicher Förderungen entscheiden muss und die keinen Aufschub mehr zulassen. Gleichzeitig fand nur eine kurze Übergabe statt – eine ordentliche Einarbeitung fehlte.

Eine gewisse Überforderung kennt wohl jeder Arbeitnehmer, der auf einer neuen Position ins kalte Wasser geworfen wird. Bei Schuster kommt jedoch noch ein Problem hinzu: Je länger die Arbeitstage werden, an denen er bewegungslos Stunde um Stunde am Schreibtisch sitzt, desto fahriger wird er. Springt von einem Vorgang zum nächsten, ohne den ersten sinnvoll abzuschließen. Und klingelt das Telefon oder ploppt eine Mail auf, gerät er völlig aus dem Konzept – und irgendwann in Panik.