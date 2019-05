FAZ Plus Artikel Geschickt frei nehmen : So bauen Sie sich Ihre Brücken für mehr Urlaub

Aus 28 Urlaubstagen bis zu 67 freie Tage machen? Das ist im Jahr 2019 kein Ding der Unmöglichkeit, sondern schlicht eine Frage des geschickten Kombinierens von Feiertagen und Urlaub. Besonders viele der sogenannten Brückentage stehen in den kommenden Wochen mit Christi Himmelfahrt, Pfingsten und – in manchen Bundesländern – Fronleichnam bevor. Die Rechnung ist denkbar einfach: Wer etwa seinen Urlaub vom 27. bis zum 31. Mai beantragt hat, bekommt für vier Urlaubstage einschließlich der Wochenenden neun Tage am Stück frei – wegen des freien Donnerstags zu Christi Himmelfahrt.

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance“. F.A.Z.



Immer wieder gibt es allerdings Streit über die Frage, wer in den Unternehmen in den Genuss der begehrten Urlaubstage an Brückentagen kommt. Grundsätzlich gilt: Der Urlaub an einem Brückentag wird nach den gleichen Regeln gewährt wie jeder andere Urlaubstag auch. Arbeitgeber können daher Urlaubswünsche ablehnen, wenn diesen „dringende betriebliche Belange“ entgegenstehen, wie es im Bundesurlaubsgesetz heißt. „Das könnte zum Beispiel passieren, wenn es um ein saisonales Geschäft geht“, sagt der Rechtsanwalt Jonas Kannen von der internationalen Wirtschaftskanzlei Dentons.