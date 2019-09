Arbeiten an Sehnsuchtsorten : Mit dem Gärtner auf der Blumeninsel

Wenn am Bodensee ein Gewitter aufzieht, fangen rund um den See die Sturmwarnleuchten an zu blinken. Für die Boote auf dem See heißt das Signal, sie sollten schnell einen schützenden Hafen anlaufen. Ein Unwetter hier kann gefährlich werden. Und das nicht nur für Segler, sondern auch für die größten Bäume auf der Mainau. Denn ihre Wipfel sind die höchsten Punkte der Insel und daher besonders von Blitzeinschlägen gefährdet. Nachdem mehrere Mammutbäume tatsächlich vom Blitz getroffen wurden und ihre Baumkronen dabei stark beschädigt wurden, haben Baumpfleger schon vor einigen Jahren auf die höchsten Bäume der Insel Blitzableiter montiert.

Das zeigt: Die Pflanzen auf der Insel sind wohlbehütet. Rund 70 Gärtner arbeiten das ganze Jahr über auf der Mainau und kümmern sich um die Flora. Das Eiland gilt seit Jahrzehnten als die „Blumeninsel“ im Bodensee. Tatsächlich blüht hier fast immer irgendetwas: Im Frühjahr sind es Hunderttausende Tulpen, Krokusse und gelbe Narzissen, im Sommer Rosen, Hortensien und Hibisken, im Herbst Dahlien und der Eisenhut.

Marin Müller arbeitet seit zwei Jahren als Gärtner auf der Insel. „Es ist eine traumhafte Lage“, schwärmt der 30 Jahre alte Gartenbautechniker. Während die meisten Gartenbauer anderswo damit beschäftigt sind, schnöde Gartenwege anzulegen oder Garagendächer in Neubaugebieten zu begrünen, kommen pflanzenliebende Gärtner hier voll auf ihre Kosten: In dem fast mediterranen Klima wachsen neben den Blumen auch Zitronen, Orangen, Mandarinen, Palmen und Bananenstauden. Wo sonst, fragt Müller, kommen Gärtner mit einer solchen Vielfalt an verschiedenen Pflanzen in Berührung?

Um 6:30 Uhr trifft sich Müllers Gruppe

Die Gärtnertruppe auf der Mainau ist eingeteilt in kleine Teams: Eines kümmert sich um den Rosengarten, ein anderes um das Schmetterlingshaus, wieder ein anderes um die italienische Blumen-Wassertreppe. Müller ist Vorarbeiter in einer der beiden Gehölzgruppen und führt damit ein siebenköpfiges Team. Zu seiner Arbeit gehören neben den Wechselflorbeeten und den Mediterranterrassen die alten Bäume im sogenannten „Arboretum“, also der Baum-Sammlung mit teils exotischen Bäumen.

Er muss morgens früh raus, Müller wohnt nicht direkt am See, er muss morgens erst rund 50 Kilometer anfahren. Die Gärtner auf der Mainau fangen früh mit der Arbeit an, so verbleibt noch etwas mehr Zeit, bevor die Touristen kommen. Um 6.30 Uhr trifft sich Müllers Gruppe und bespricht, was an diesem Tag ansteht.

Heute sind die Beete direkt vor dem Schloss dran. Zweimal im Jahr werden sie neu bepflanzt. Für den Sommer haben sich die Gartenplaner in diesem Jahr das Motto „Sonne, Mond und Sterne“ ausgedacht – hier vor dem Schloss, heißt das, es soll alles in den Farben Gelb und Orange blühen. Oder die Pflanzen sollen die Sonne im Namen tragen, wie etwa Sonnenröschen, Sonnenbraut und Sonnenauge. Meist tun sie das ohnehin nur, wenn es auch farblich passt. Die Beete haben die Gärtner passend zum Motto in Form von Sonnenstrahlen angelegt. Jetzt setzen sie die Blumen in die vorbereiteten Beete – unter ständiger Beobachtung der Besucher. Doch Touristentrubel sind die Gärtner gewohnt.

Wie kamen die Mammutbäume auf die Insel?

Am meisten zu tun gibt es für die Gärtner im Frühjahr und im Herbst. Im Mai ist es so viel, dass keiner Urlaub machen kann, oft müssen die Gärtner zehn Stunden ran. Im Sommer und im Winter ist es ruhiger. Genug Arbeit fällt aber immer an. Im Winter kümmert sich Müller etwa um den Gehölzschnitt.

Damit hier alles immer so schön blüht, muss die Insel in heißen Sommern ständig bewässert werden. „Die ganze Insel ist ein Fels“, erklärt Müller, „der Boden besteht an manchen Stellen nur aus einer ein bis zwei Meter dicken Erdschicht.“ Eine Sprinkleranlage schützt sie vor dem Austrocknen. Pflanzen sind durstig. Einer der riesigen Mammutbäume hat im Dürresommer des vergangenen Jahres zu wenig Wasser gezogen, seiner kahlen Baumkrone sieht man das Leid noch immer etwas an.

Wie aber kamen die Mammutbäume überhaupt auf die Insel? Heimisch sind sie hier nicht. Der alte Baumbestand stammt noch von Großherzog Friedrich I. von Baden, der hier vor rund 170 Jahren residierte. „Wer damals im Hochadel etwas auf sich hielt, brachte exotische Bäume ins Land“, sagt Müller: