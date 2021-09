Texas : US-Militärflugzeug stürzt in Wohngebiet

Ein Trainingsflugzeug des US-Militärs ist bei Dallas im Bundesstaat Texas in einem Wohngebiet abgestürzt. Der Ausbilder und sein Schüler wurden bei dem Unfall verletzt. Die beiden Insassen konnten sich am Sonntag (Ortszeit) per Schleudersitz aus dem Flugzeug retten, wie die Behörden der Kleinstadt Lake Worth in einer Pressekonferenz mitteilten. Der Fallschirm eines Piloten habe sich dabei in einer Stromleitung verheddert.

Menschen im Wohngebiet von Lake Worth wurden bei dem Unglück ersten Erkenntnissen nach nicht verletzt. Das Flugzeug stürzte den Behörden zufolge größtenteils in die Hinterhöfe dreier Häuser. Auf Bildern war eine riesige Rauchwolke zu sehen. „Das Flugzeug war im Hof und begann zu brennen“, sagte eine Anwohnerin einem regionalen TV-Sender.

Bei dem Flugzeug handelte es sich um ein T-45 Goshawk. Die Ursache des Unglücks war noch unklar.