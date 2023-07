An der Südseite des vor dem Parlamentsgebäude liegenden Friedrich-Ebert-Platzes klafft ein Graben, in dem Poller in tiefen Stahlbetonbetten verankert werden. Sie sollen in der Lage sein, auch einen hoch beschleunigten Lastwagen mit Sprengstoff aufzuhalten, der sich vom Brandenburger Tor aus nähern könnte. Im Westen zieht sich eine Baustelle vom Tiergarten bis an die Nord­seite des Reichstagsgebäudes. Hier wird der Bau eines Besucherzentrums vorbereitet, das mit einem Tunnel an das historische Gebäude angeschlossen werden soll. Auch eine öffentlich nutzbare Toilettenanlage ist in Planung. Von ihr wird später noch zu reden sein. Wenn die Arbeiten fürs Besucherzentrum vorangeschritten sind, soll – wie an der Südseite – auch im Westen ein Schutz gegen Terrorangriffe errichtet werden, nicht in Form von Pollern, sondern als Graben, der mit einem Fahrzeug nicht zu passieren ist.