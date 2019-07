Vier Verletzte : Auto fährt über Gehweg gegen Gebäude in Berlin-Mitte

In einer Gegend Berlins, in der sich auch viele Touristen aufhalten, kommt ein Auto von der Straße ab und fährt gegen ein Gebäude. Es gibt Verletzte. Der Fahrer hatte offenbar gesundheitliche Probleme.

Ein Auto ist in Berlin-Mitte auf einen Gehweg und gegen ein Gebäude gefahren – vier Menschen sind dabei verletzt worden. Der 51 Jahre alte Fahrer habe am Samstag offenbar gesundheitliche Probleme während der Fahrt gehabt und sei bewusstlos geworden, teilte die Polizei mit. Der Wagen geriet den Angaben zufolge auf einen Gehweg, wo sich zwei 60 Jahre alte Fußgängerinnen aufhielten.

Eine von ihnen sei erfasst und dann zwischen dem Wagen und einer Hauswand eingeklemmt worden. Auch die zweite Frau sei von dem Wagen getroffen worden. Die beiden Frauen, der Fahrer und ein 41 Jahre alter Beifahrer kamen ins Krankenhaus, wie es weiter hieß.

Der Unfall ereignete sich am Samstagmittag in der Mohrenstraße nahe des Gendarmenmarktes. In der Gegend halten sich auch viele Touristen auf. Das Ladengebäude „Quartier 205 Stadtmitte“ wurde beschädigt. Schaufensterteile wurden demoliert. Splitter lagen auf dem Gehweg. Nach Polizeiangaben befand sich niemand im Inneren. Zunächst hatte die Feuerwehr erklärt, der Wagen sei in das Ladenlokal gefahren.

Ein Mitarbeiter eines benachbarten Cafés sagte, dass er nach dem Unfall zu den Frauen geeilt sei. Die Polizei teilte mit, dass Passanten sich um die Verletzten gekümmert, die Feuerwehr alarmiert und Erste Hilfe geleistet hätten. Der Unfallwagen sei sichergestellt worden, hieß es am Sonntag. Er solle untersucht werden.