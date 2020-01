Australian Open : Stebe scheidet nach fünf Sätzen aus

In einem Fünf-Satz-Match hat Außenseiter Cedrik-Marcel Stebe eine Überraschung bei den Australian Open verpasst. Der 29 Jahre alte Tennisprofi aus Vaihingen verlor am Dienstag in Melbourne gegen Benoit Paire 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:2), 0:6. Der Franzose ist beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Position 21 gesetzt.

Stebe kämpfte sich in den entscheidenden Satz, gab diesen dann aber ohne einen Spielgewinn ab und unterlag in 3:19 Stunden. Der Weltranglisten-154., der in seiner Karriere immer wieder von Verletzungen ausgebremst worden war, hatte offenbar Probleme am linken Bein und nahm beim Stand von 0:5 eine Behandlungspause.

Sieben weitere Partien mit deutschen Teilnehmern sind bei den Australian Open für diesen Dienstag angesetzt. Auch Angelique Kerber und Alexander Zverev greifen erstmals ins Turniergeschehen ein.

Partie musste verschoben werden

Stebe sollte ursprünglich bereits am Montag seine Erstrundenpartie bestreiten. Aufgrund des Regens war das Match wie zahlreiche andere Begegnungen jedoch verschoben worden.

Mehr zum Thema 1/

Am Montag waren Julia Görges und Philipp Kohlschreiber Auftakterfolge gelungen. Jan-Lennard Struff musste sich dem serbischen Titelverteidiger Novak Djokovic geschlagen geben.