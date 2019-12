Die Aufstände und der Westen : Was geht uns das an?

Libanon

Von Gino Raidy

Viele meiner Freunde auf der ganzen Welt dachten in den ersten Tagen, es ginge um eine „Whatsapp-Steuer“, und vielleicht hat die inzwischen zurückgetretene libanesische Regierung das auch vorgehabt. Doch es ist etwas viel Größeres geschehen. Das libanesische Volk hat sich endlich von seinem korrupten, gescheiterten politischen System getrennt, das aus einem Bürgerkrieg hervorgegangen ist, der niemals richtig aufgehört hat.

Zum ersten Mal haben Libanesen aus allen Schichten ihre religiöse Identität zurückgestellt – und sich auf ihre nationale Identität konzentriert. Vielleicht waren es die Waldbrände, die das Land im Griff hielten, nur Tage, bevor die Revolte vom 17. Oktober begann. Vielleicht war es das totale Scheitern der herrschenden Clique, die immer nur reicher wurde, während die Mittelschicht verschwand und sich Dutzende entschlossen, sich zu erhängen oder zu erschießen, um ihrem Unglück zu entfliehen – während nebenan 25-Millionen-Dollar-Hochzeiten gefeiert wurden.

Das libanesische Volk hat sich die Macht wieder angeeignet, die es zwar immer besaß, deren Existenz es aber vergessen hatte. Heute, fünfzig Tage später, Tausende Verhaftungen später, zwei Märtyrer später, ist die Entschlossenheit stärker denn je, die herrschende Koalition von Warlords aber nie schwächer gewesen. Die Furcht, die jene sieben oder acht Kriegsverbrecher an der Macht gehalten und geschützt hatte, verwandelte sich in Flüche, die auf allen Straßen des Libanons gerufen wurden, und auch im Rest der Welt, lebt doch jeder dritte Libanese in der Diaspora.

Vom Westen erhoffe ich, dass er aufhört, die hoffnungslose Korruption der herrschenden Klasse zu finanzieren. Die Kanister mit Tränengas, die über Müttern mit Kinderwagen ausgeschüttet wurden, haben die Vereinigten Staaten und die Europäische Union gestiftet. Die Einsatzfahrzeuge, mit denen die Polizei versucht hat, friedliche Demonstranten zu überrollen, hat der Westen als Hilfe für ein Regierungssystem geschickt, das all diese Steuer-Euro und Steuer-Dollar verschwendet hat. Die Kläranlagen, welche die EU bezahlt hat, sind niemals ans Abwassernetz angeschlossen worden. Was zeigt, wie korrupt die gesamte politische Klasse ist.

Am Sonntagmorgen hoffe ich, dass Sie diese Zeilen lesen – und sich dann an Ihre Abgeordneten wenden, damit die nicht mehr zu einer korrupten Regierung halten, die sich gegen ihr eigenes Volk gestellt hat. Ich hoffe, dass sie dafür sorgen, dass Hilfe kommt, sobald das Volk es schafft, sein Land aus den Händen der Kriegsverbrecher und deren Firmen zu befreien – aber nicht vorher, weil es das gescheiterte System nur am Leben erhalten würde, während es weiter das libanesische Volk umbringt: mit wachsender Umweltverschmutzung, mit Müll, Korruption, Gewalt, Unterdrückung und Verstößen gegen das Menschenrecht auf sexuelle, religiöse, ethnische Orientierung und die eigene Genderzuordnung.

Der Autor lebt in Beirut, betreibt „Gino‘s Blog“ und gehört seit der ersten Stunde zur libanesischen Protestbewegung.

Aus dem Englischen von Tobias Rüther.

Hongkong

Von Michele Chung